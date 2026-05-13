Un problema que nadie vio venir está golpeando a miles de inmigrantes que trabajaban legalmente como conductores de camiones en Texas: la cancelación o el bloqueo de sus licencias de conducir comerciales, conocidas como CDL, llegó sin aviso previo y en el peor momento posible. Para las autoridades, todo comenzó como un simple ajuste técnico en la aplicación de normas federales. Pero para familias enteras que dependen de ese ingreso para pagar renta, enviar dinero a casa y sostener la vida diaria en ciudades y corredores laborales como Houston, Dallas, Laredo y El Paso, donde el transporte pesado mueve la economía, el impacto es devastador. Y aquí está el detalle más importante: no estamos hablando de personas fuera del sistema. La mayoría de los afectados tiene presencia legal en Estados Unidos y, en muchos casos, lleva años trabajando en un sector donde los turnos largos, las millas sin fin y el sacrificio familiar son parte de lo cotidiano.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LAS LICENCIAS COMERCIALES EN TEXAS?

Desde finales de 2025, el Texas Department of Public Safety (DPS) comenzó a endurecer las reglas para otorgar o renovar las CDL a ciertos inmigrantes con estatus migratorio temporal. La decisión está vinculada a cambios impulsados por la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA).

El punto clave está en una norma federal de emergencia que ahora considera a muchas de estas personas como “no domiciliadas”. En términos simples, Texas interpreta que esos inmigrantes ya no cumplen con uno de los requisitos necesarios para mantener una licencia comercial estatal.

Eso provocó dos movimientos al mismo tiempo:

Se dejaron de emitir nuevas CDL para ciertos inmigrantes.

También comenzaron a cancelarse licencias que ya habían sido aprobadas.

Para muchos conductores, la noticia llegó al intentar renovar el documento o incluso durante revisiones en carretera, algo que ha generado alarma entre choferes que trabajan en rutas largas y dependen de ese papel para seguir empleados.

La medida golpea especialmente a quienes tienen permisos migratorios humanitarios o temporales. En otras palabras, personas que sí tenían autorización legal para vivir y trabajar en Estados Unidos.

Texas es uno de los estados que ha endurecido sus políticas migratorias (Foto: AFP)

MÁS DE 6.400 LICENCIAS REVOCADAS

Una investigación periodística en Texas reveló que el estado ya revocó más de 6.400 licencias comerciales desde noviembre pasado. La mayoría pertenecía a inmigrantes latinos con presencia legal. Y el impacto podría crecer mucho más.

De acuerdo con reportes nacionales, alrededor de 200.000 inmigrantes en todo Estados Unidos podrían terminar perdiendo gradualmente sus licencias comerciales si otros estados aplican las mismas reglas federales de forma estricta.

Texas, por ahora, aparece como uno de los estados más agresivos en la implementación de esta política.

QUIÉNES SON LOS INMIGRANTES EN LA MIRA

Las autoridades están poniendo la atención principalmente sobre inmigrantes que tienen un estatus legal temporal o humanitario, pero que no encajan en la nueva interpretación de “domicilio permanente” que exige Texas para sostener una CDL. Entre ellos figuran:

Asilados.

Refugiados.

Beneficiarios de DACA.

Personas con TPS.

Titulares de permisos temporales de trabajo.

Otros inmigrantes con autorización legal para vivir y laborar en Estados Unidos, pero sin residencia permanente.

En la práctica, esto significa que no solo están bajo revisión quienes tramitan una CDL nueva, sino también conductores que ya tenían una licencia activa y ahora pueden enfrentar la cancelación al renovar o al ser verificados por las autoridades.

EL ARGUMENTO LEGAL DETRÁS DE LA MEDIDA

Las autoridades texanas sostienen que simplemente están cumpliendo con las modificaciones impuestas por la FMCSA. Según esa interpretación, ciertos inmigrantes con permisos temporales no cumplen el requisito de “domicilio permanente” necesario para mantener una CDL estatal.

Sin embargo, organizaciones de derechos migratorios consideran que la medida tiene vacíos legales importantes y un impacto económico fuerte, especialmente en comunidades donde el trabajo de conductor es una salida laboral estable y bien conocida por muchas familias hispanas.

Lo que cuestionan los defensores de inmigrantes

Falta de notificaciones claras a los conductores.

Cambios repentinos en criterios migratorios.

Riesgo de desempleo masivo en el sector transporte.

Posible discriminación hacia inmigrantes con presencia legal.

Daño económico para familias que dependen del trabajo de conductor.

Varias demandas ya fueron presentadas contra la regla federal final y contra la forma en que Texas la está aplicando.

LO QUE SÍ PUEDEN SEGUIR HACIENDO

Aquí hay un punto importante que muchos conductores todavía están tratando de entender. Aunque pierdan la licencia comercial, eso no significa automáticamente que queden sin derecho a conducir en Texas.

Los inmigrantes afectados aún pueden solicitar una licencia de conducir estándar del estado, siempre que cumplan con los requisitos habituales.

Diferencia entre las licencias:

Tipo de licencia Qué permite hacer Licencia estándar Manejar vehículos particulares CDL o licencia comercial Conducir tráileres, autobuses y camiones pesados

Es decir, pueden seguir manejando autos personales, pero ya no vehículos comerciales usados para trabajar en transporte de carga o pasajeros.

UN IMPACTO QUE VA MÁS ALLÁ DEL TRÁMITE

Lo más duro de esta situación es que muchas familias quedaron, de un día para otro, sin su principal fuente de ingresos. Y eso ocurre en un contexto donde la industria del transporte en Estados Unidos depende enormemente de trabajadores inmigrantes.

Para quienes llevaban años trabajando legalmente, pagando impuestos y recorriendo carreteras de costa a costa, la cancelación de una CDL no es solo un cambio administrativo. En la práctica, significa perder estabilidad económica, empleo y, en algunos casos, la tranquilidad con la que estaban tratando de construir su vida en Texas.

Por eso el tema ya está generando tensión política, demandas judiciales y preocupación entre miles de conductores que ahora temen convertirse en los próximos afectados por las nuevas reglas migratorias y de transporte.