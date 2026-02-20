La vida del actor Eric Dane, conocido por haber interpretado a Mark Sloan en la serie “Grey’s Anatomy” y a Cal Jacobs en “Euphoria”, se apagó este 19 de febrero de 2026. Tenía 53 años. La noticia de su fallecimiento la dio a conocer su publicista mediante un comunicado, en el que señala que, en los últimos años, el intérprete enfrentó serios problemas de salud de carácter degenerativo, proceso que llevó con gran discreción junto a su círculo más cercano. A continuación, te detallamos te detallamos de qué murió exactamente el histrión estadounidense.

Una enfermedad degenerativa acabó con la vida de Eric Dane. Aquí cuando habló sobre su diagnóstico de ELA durante una conferencia de prensa sobre seguros médicos en la sede del Departamento de Salud y Servicios Humanos en Washington, D.C., el 23 de junio de 2025 (Foto: Saul Loeb / AFP)

¿DE QUÉ MURIÓ EL ACTOR ERIC DANE?

Erica Dane murió tras una dura batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, la cual le fue diagnosticada en abril de 2025. Algo que se dio a conocer en el comunicado informando su deceso.

“Con gran pesar, compartimos que Eric Dane falleció este jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Pasó sus últimos días rodeado de amigos cercanos, su esposa y sus dos hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida. A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un defensor activo de la concientización y la investigación, decidido a marcar la diferencia para otros que enfrentan la misma enfermedad”, se lee.

Continúa: “Será profundamente extrañado y siempre recordado con cariño. Eric adoraba a sus seguidores y está eternamente agradecido por las muestras de afecto y apoyo recibidas. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesan este difícil momento”.

Diagnóstico y rápido avance de la enfermedad

Como lo señalamos líneas arriba, a Dane le detectaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en 2025, tal como lo reveló en exclusiva a People: “Me diagnosticaron ELA. Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras navegamos por este nuevo capítulo. Me siento afortunado de poder seguir trabajando y estoy deseando volver al set de ‘Euphoria’ la semana que viene. Les pido amablemente que nos den privacidad a mi familia y a mí durante este tiempo”, dijo el 10 de abril de ese año.

Para junio de 2025, tras dos meses de su entrevista, el actor había perdido por completo la función del brazo y la mano derecha. “Mi lado izquierdo funciona, el derecho ha dejado de funcionar por completo. Siento que quizás en un par de meses más tampoco podré tener la mano izquierda. Es preocupante”, señaló en otra entrevista a “Good Morning America”.

Pasó por alto los síntomas, pues no pensaba que fuera algo grave

Eric Dane fue diagnosticado en abril de 2025 con ELA tras nueve meses de pruebas. Él había comenzado a tener algunos síntomas en 2024 cuando su brazo derecho empezó a sentir debilidad.

“En ese momento no le di mucha importancia. Pensé que quizá había estado enviando demasiados mensajes de texto o que tenía la mano cansada, pero unas semanas después noté que empeoró un poco. Así que fui a ver a un especialista en manos, quien me refirió a otro especialista. Fui a ver a un neurólogo, quien me refirió a otro y me dijo: ‘Esto está muy por encima de mi nivel profesional’ (…). Nunca olvidaré esas tres letras. Las tengo en mi memoria en cuanto me despierto. No es un sueño”, le contó a Diane Sawyer en una emotiva entrevista en “Good Morning America”, el 16 de junio de 2025.

Lamentablemente, tres meses después de aquel diálogo con la periodista, para septiembre de 2025, el actor empezó a arrastrar las palabras; y en octubre comenzó a usar silla de ruedas a tiempo completo.

CONOCE MÁS SOBRE LA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA)

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, es una enfermedad degenerativa progresiva poco común que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal provocando que los músculos se debiliten hasta que se paralicen, lo que afecta también la capacidad de hablar, comer y respirar. No hay cura para esta enfermedad, precisa Mayo Clinic.

Según la Asociación de Distrofia Muscular, las causas de la ELA se desconocen, pero se tiene identificado algunos síntomas que pueden comenzar en cualquier parte del cuerpo, incluyendo las extremidades, la región bulbar (la zona irrigada por las neuronas motoras del tronco encefálico) o, en raras ocasiones, en el diafragma, que facilita la respiración. Estos son: