El evento “Hannah Montana 20th Anniversary Special” (también conocido como "Hannah Montana: Especial 20° aniversario") llega a Disney+ como parte de una celebración que mezcla entrevista, concierto y nostalgia. Así, podremos disfrutar de material de archivo nunca antes visto y la recreación de escenarios icónicos de la serie, como la sala de los Stewart y el legendario clóset de Hannah. Y, por si fuera poco, también tendremos segmentos musicales que refuerzan el tono de “carta de amor” a los fans que crecieron con la ficción original.

Vale precisar que el especial está planteado como un documental con formato de ‘talk show’, dirigido por Sam Wrench y producido por HopeTown Entertainment y Unwell Productions.

De esta forma, filmado ante una audiencia en vivo, el espectáculo nos presenta a Miley Cyrus en una entrevista en profundidad guiada por la podcaster Alex Cooper.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Hannah Montana 20th Anniversary Special”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL ESPECIAL QUE CONMEMORA LOS 20 AÑOS DE “HANNAH MONTANA”?

El especial se estrena el martes 24 de marzo del 2026, fecha que coincide exactamente con el vigésimo aniversario de la primera emisión de la serie original en Disney Channel.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL ESPECIAL QUE CELEBRA LOS 20 AÑOS DE “HANNAH MONTANA”?

Al igual que otros nuevos títulos de Disney+, “Hannah Montana 20th Anniversary Special” llegaría a la famosa plataforma de streaming respetando el siguiente horario oficial:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del martes 24 de marzo México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. del martes 24 de marzo Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. del martes 24 de marzo Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. del martes 24 de marzo Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. del martes 24 de marzo España 8:00 a.m. del martes 24 de marzo

Recuerda: estos datos son referenciales y el horario de estreno puede sufrir ligeras variaciones según la emisión online.

¿CÓMO VER EL ESPECIAL QUE CONMEMORA LOS 20 AÑOS DE “HANNAH MONTANA”?

Para ver el especial a nivel internacional, tan solo necesitas contar con una suscripción activa a Disney+ y localizar el título en el buscador o en el mismo catálogo de la plataforma.

Accede aquí al LINK OFICIAL de la producción.

Por otro lado, en Estados Unidos, se ha confirmado que el programa también estará disponible en Hulu para quienes tengan el ‘bundle’ con Disney+.

LA TRAMA DE “HANNAH MONTANA”

“Hannah Montana” es una comedia juvenil que sigue la vida de Miley Stewart, una adolescente aparentemente común que va al colegio, pelea con su hermano y lidia con los dramas típicos de la secundaria.

Sin embargo, guarda un gran secreto: por las noches se transforma en Hannah Montana, una estrella del pop, identidad que solo conocen su familia y sus mejores amigos Lilly y Oliver.

La premisa gira en torno a cómo Miley intenta tener “lo mejor de dos mundos”. Es decir, disfrutar de la fama y los conciertos sin renunciar a una vida normal, con tareas, exámenes y amistades que la quieren por quien es y no por su alter ego.

Así, a lo largo de sus cuatro temporadas, la serie explora temas como la amistad, la familia, la presión de la fama y el crecimiento personal, mientras ella lucha por mantener su doble vida en secreto y decidir quién quiere ser realmente.

El póster de "Hannah Montana 20th Anniversary Special", evento dirigido por Sam Wrench (Foto: Walt Disney Pictures)