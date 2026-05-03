En tiempos de streaming, hay historias de espías que claramente no se quedan en una sola misión y “Citadel” quiere dejarlo clarísimo con su regreso a Amazon Prime Video. Y es que la temporada 2 de la producción aterriza en el catálogo con un paquete nuevo de episodios cargados de suspenso, acción y drama, ideales para quienes se quedaron con ganas de más disparos, intrigas y giros de guion. Así, si te preguntas cuándo, a qué hora y cómo ver la segunda entrega del show televisivo, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Tal como recuerda Amazon, la ficción sigue a los agentes Mason Kane (Richard Madden) y Nadia Sinh (Priyanka Chopra), miembros de una agencia de espionaje internacional independiente que fue destruida por la red criminal Manticore, lo que dejó a sus espías con la memoria borrada y vidas nuevas dispersas por el planeta.

En la temporada 1, estos antiguos agentes volvían al juego al descubrir la magnitud del complot que había derribado a la organización y se enfrentaban a traiciones, identidades secretas y a la posibilidad de reconstruir lo que quedaba de la agencia.

La segunda entrega, por su parte, arranca con una nueva amenaza que vuelve a poner al mundo en jaque y que obliga a nuestros protagonistas a regresar a la acción.

Resulta que los agentes de Citadel deben detener un complot capaz de reconfigurar a la humanidad, lo que los empuja a reclutar a un equipo inusual y a emprender una misión que recorre diferentes puntos del mapa en modo carrera contra el reloj.

Aquí, el villano Paulo Braga desarrolla una tecnología capaz de manipular la mente de una persona y convertirla en asesina, lo que eleva la tensión y abre la puerta a escenas donde nadie sabe quién está realmente bajo control.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Citadel” - Temporada 2:

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “CITADEL”?

La segunda entrega de la serie se estrena el miércoles 6 de mayo del 2026 y llega con sus 7 episodios disponibles el mismo día para verlos en maratón.

La producción mantiene así el modelo de lanzamiento global que caracteriza a varios títulos de Amazon Prime Video, plataforma con disponibilidad en más de 240 territorios.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “CITADEL”?

La temporada 2 de “Citadel” ha establecido el lanzamiento de sus capítulos de acuerdo con el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del miércoles 6 de mayo México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. del miércoles 6 de mayo Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. del miércoles 6 de mayo Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. del miércoles 6 de mayo Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. del miércoles 6 de mayo España 9:00 a.m. del miércoles 6 de mayo

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “CITADEL”?

Tal como te puedes imaginar, “Citadel” es una serie exclusiva del catálogo de Amazon Prime Video.

Por lo tanto, para ver su segunda entrega sin problemas, tan solo necesitas contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Amazon Prime completo: US$14.99 al mes o US$139 al año

US$14.99 al mes o US$139 al año Solo Prime Video: US$8.99 al mes

El póster de la temporada 2 de "Citadel", serie que explora géneros como el suspenso, la acción y el drama a lo largo de su trama (Foto: Amazon MGM Studios)