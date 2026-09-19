El Barcelona visita al Sevilla este sábado 19 de septiembre en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, por una nueva jornada de LaLiga 2026-27, a partir de las 21:00 horas peninsular . El equipo de Hansi Flick llega con la oportunidad de mantener su arranque perfecto y encadenar siete victorias consecutivas, pero deberá superar una de las pruebas más exigentes del campeonato ante un Sevilla que buscará hacerse fuerte en casa.

La principal novedad en el cuadro azulgrana pasa por la ausencia de Joan García: el guardameta quedó descartado tras presentar molestias en la rodilla y no participar en el último entrenamiento previo al encuentro. Revisa a qué hora juega Barcelona vs. Sevilla y en qué canales o plataformas ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO desde España, Estados Unidos, México y otros países.

Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Sevilla FC vs. FC Barcelona EN VIVO por señal abierta, cable y streaming online hoy 19 de septiembre. (Foto: Composición El Comercio Mag)

¿A qué hora juega Sevilla FC vs. FC Barcelona HOY por LaLiga 2026-27?

Sevilla FC recibe al FC Barcelona este sábado 19 de septiembre por la jornada 7 de LaLiga 2026/27, con inicio simultáneo a las 21:00 en España. En Estados Unidos, México y gran parte de Sudamérica la cobertura se reparte entre ESPN/ESPN Deportes, Sky Sports y DSports/DGO, según el territorio.

País / territorio Hora local España 21:00 Estados Unidos (ET) 15:00 Estados Unidos (CT) 14:00 Estados Unidos (MT) 13:00 Estados Unidos (PT) 12:00 México — CDMX 13:00 México — Tijuana 12:00 México — Cancún / Quintana Roo 14:00 Argentina 16:00 Chile 16:00 Uruguay 16:00 Brasil 16:00 Bolivia 15:00 Paraguay 15:00 Venezuela 15:00 Colombia 14:00 Ecuador 14:00 Perú 14:00

Estados Unidos: ESPN agenda el encuentro como Sevilla FC vs. FC Barcelona a través de ESPN Deportes y ESPN+. La hora oficial de referencia es 15:00 ET.

ESPN agenda el encuentro como Sevilla FC vs. FC Barcelona a través de ESPN Deportes y ESPN+. La hora oficial de referencia es 15:00 ET. México: Sky Sports tiene los derechos de emisión señalados para este encuentro; la referencia horaria en Ciudad de México es 13:00.

Sky Sports tiene los derechos de emisión señalados para este encuentro; la referencia horaria en Ciudad de México es 13:00. España: el partido comienza a las 21:00 CEST. La oferta está ligada a Movistar LALIGA/Movistar Plus+ y a operadores que comercializan dicha señal, como Orange; antes de publicarlo como “DAZN” conviene verificar el paquete específico, ya que los partidos se distribuyen entre ventanas y sublicencias.

el partido comienza a las 21:00 CEST. La oferta está ligada a Movistar LALIGA/Movistar Plus+ y a operadores que comercializan dicha señal, como Orange; antes de publicarlo como “DAZN” conviene verificar el paquete específico, ya que los partidos se distribuyen entre ventanas y sublicencias. Sudamérica: DSports y DGO son la referencia principal para Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú. Para Bolivia, Paraguay y Venezuela aplica el mismo horario de 15:00 por equivalencia de husos horarios, aunque es recomendable revisar la grilla local de DGO el mismo sábado.