El Segundo Simulacro Nacional 2026 se realizará el sábado 19 de septiembre en México, con el envío de una alerta masiva a teléfonos celulares y la activación de sistemas de aviso en distintas entidades. Este ejercicio es una oportunidad para conocer el protocolo de emergencia y coordinar un plan familiar de comunicación. La actividad comenzará a las 12:00 horas (Tiempo del centro de México), aunque la hora local cambia de acuerdo con el estado. El objetivo es practicar cómo actuar ante un sismo y reforzar la preparación en hogares, escuelas, oficinas y espacios públicos.

La hipótesis principal plantea un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla, un escenario diseñado para probar la respuesta en la zona centro del país, incluida la Ciudad de México. No obstante, el simulacro contará con cinco hipótesis regionales, con casos específicos para Baja California, Nuevo León, Quintana Roo y Chiapas. La alerta llegará mediante el sistema Cell Broadcast, una tecnología de difusión masiva que no requiere instalar una aplicación ni contar con datos móviles o conexión Wi-Fi. El aviso corresponde exclusivamente a un ejercicio preventivo y no a un sismo real.

Quienes se encuentren fuera de México también pueden aprovechar la fecha para revisar contactos de emergencia, puntos de reunión y un plan de comunicación con sus seres queridos en el país. Protección Civil recomienda identificar zonas seguras, rutas de evacuación y los riesgos dentro y fuera del inmueble antes de un evento. Preparar una mochila de emergencia con artículos esenciales puede facilitar una respuesta organizada ante un temblor u otra situación de emergencia. Si tu celular en México recibe la notificación el 19 de septiembre, recuerda que no debes llamar a servicios de emergencia salvo que exista una situación real.

MÉXICO, 19-09-2026.- Revisa en qué estados sonará la alerta sísmica este 19 de septiembre durante el Segundo Simulacro Nacional 2026. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini para MAG de El Comercio.

¿A qué hora sonará la alerta sísmica en tu celular en México el 19 de septiembre? Horario por estado

El Segundo Simulacro Nacional 2026 iniciará a las 12:00 horas del centro de México, el sábado 19 de septiembre. En ese momento se activará el alertamiento en celulares y otros canales disponibles, pero por los distintos husos horarios del país, la hora de recepción será diferente según la entidad.

Hora local Estados y zonas 11:00 a. m. Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y la mayor parte de Nayarit 12:00 p. m. CDMX, Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Veracruz, Tabasco, Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán; también Bahía de Banderas, Nayarit 1:00 p. m. Quintana Roo

Para quienes siguen el simulacro desde Estados Unidos, el inicio de las 12:00 p. m. en la zona centro de México equivale a la 1:00 p. m. ET en ciudades como Nueva York y Miami; 12:00 p. m. CT en Chicago, Houston y Dallas; y 10:00 a. m. PT en Los Ángeles, San Diego y Las Vegas. Esta equivalencia depende del horario de verano vigente en Estados Unidos.

¿Necesitas Internet para recibir la alerta?

No. El sistema Cell Broadcast envía la alerta de manera masiva a los dispositivos compatibles conectados a la red celular; no exige descargar una app, registrarse previamente ni disponer de datos móviles o Wi‑Fi. La notificación puede sonar aun si el teléfono se encuentra en modo silencioso, según los reportes sobre el mecanismo de alertamiento del simulacro.

¿En qué municipios de CDMX y del resto de estados de México sonará la alerta sísmica?

La notificación de prueba a celulares está prevista para las 32 entidades federativas, por lo que el aviso se enviará a teléfonos compatibles que estén conectados a la red móvil en México durante el ejercicio. Esto significa que la cobertura del mensaje móvil no se limita a los municipios con altavoces de alerta sísmica.

En la Ciudad de México, el simulacro también activará la infraestructura de altavoces del sistema de alerta sísmica. Las fuentes consultadas no aportan un listado oficial completo, municipio por municipio, de todos los lugares donde sonarán altavoces fuera de la capital; por tanto, no es posible confirmar con esta información cada localidad o municipio específico del país donde se escuchará el aviso por bocinas.

La alerta audible mediante altavoces depende de que cada ciudad o entidad cuente con infraestructura local de alertamiento. En cambio, la prueba en los celulares busca llegar a usuarios de todo el país mediante la red de telefonía móvil, sin importar que su localidad tenga o no altavoces instalados.

¿Qué mensaje llegará a los teléfono celulares durante el Segundo Simulacro Nacional 2026?

Los teléfonos celulares recibirán una alerta acompañada por un sonido distintivo de alta frecuencia. De acuerdo con la información difundida sobre el simulacro, el encabezado del aviso será “ALERTA MÁXIMA” y el mensaje indicará que se trata de un ejercicio o simulacro, no de una emergencia real.

El Servicio Sismológico Nacional también publicará en sus canales oficiales un mensaje relacionado con un sismo hipotético de magnitud 7.1 a las 12:00 horas del 19 de septiembre. Ese contenido forma parte de la dinámica informativa del simulacro y no debe interpretarse como un reporte de actividad sísmica real.

Si recibes el mensaje, mantén la calma, sigue el protocolo previsto en tu hogar, escuela o centro de trabajo y presta atención a las indicaciones de las brigadas o autoridades responsables del inmueble. La finalidad de la alerta es medir los tiempos de reacción y familiarizar a la población con el tipo de aviso que podría emitirse ante una situación real.

Escenario del Segundo Simulacro Nacional 2026 en México

El escenario central del Segundo Simulacro Nacional 2026 será un sismo hipotético de magnitud 7.7, con epicentro en Tehuacán, Puebla. La hipótesis está enfocada en ensayar la respuesta ante un evento de alto impacto en la zona centro, donde la composición del suelo puede amplificar el movimiento sísmico en áreas como la Ciudad de México.

Además de ese supuesto principal, las autoridades contemplan cuatro escenarios regionales para que distintas zonas del país practiquen respuestas acordes con sus riesgos:

Región Escenario hipotético Centro del país Sismo de magnitud 7.7 en Tehuacán, Puebla Noroeste Sismo de magnitud 7.1 en Mexicali, Baja California Noreste Sismo de magnitud 5.2 en Ciudad de Allende, Nuevo León Península de Yucatán Sismo de magnitud 7.0 en Cabo Catoche, Quintana Roo, con hipótesis de maremoto menor Golfo de Tehuantepec Sismo de magnitud 7.6 en Tonalá, Chiapas

Estas hipótesis no son pronósticos ni alertas de terremoto: son escenarios de planeación para que las autoridades, brigadas y población ensayen rutas de evacuación, comunicación y puntos de reunión.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Antes de un sismo

Ubica zonas de menor riesgo y rutas de evacuación en casa, escuela o trabajo.

Acuerda un punto de reunión y un método de comunicación con tu familia, especialmente si viven entre México y Estados Unidos.

Identifica cómo cerrar gas, agua y electricidad, únicamente si hacerlo es seguro y forma parte de tu plan.

Revisa que muebles pesados, televisores, repisas y objetos que puedan caer estén debidamente sujetos.

Participa en el simulacro con seriedad y registra las fallas detectadas para corregirlas.

Durante un sismo

Mantén la calma y sigue las instrucciones de brigadistas o autoridades del inmueble.

Si estás dentro de una construcción, resguárdate en una zona segura establecida en el plan de emergencia; evita ventanas, cristales, objetos que puedan caer y elevadores.

Evacúa solo cuando el protocolo de tu inmueble o las autoridades lo indiquen, sin correr, empujar ni regresar por objetos personales.

Si estás en la calle, aléjate de fachadas, postes, cables eléctricos, árboles, anuncios y estructuras que puedan caer.

Si conduces, reduce la velocidad, detente en una zona segura y evita permanecer bajo puentes, pasos elevados o cableado.

Después de un sismo

Dirígete al punto de reunión y verifica que todas las personas estén a salvo.

No ingreses a un edificio con daños visibles hasta que sea revisado o autorizado por personal competente.

Usa llamadas de emergencia solo cuando sea necesario; prioriza mensajes de texto o canales acordados con familiares para reducir la saturación de redes.

Sigue información de autoridades de Protección Civil y evita compartir rumores o contenido no verificado.

Prepárate para réplicas y mantén disponible tu mochila de emergencia.

Teléfono móvil mostrando el mensaje del sistema de alerta sísmica durante una prueba de emergencia. Michoacán participará en el simulacro nacional del 19 de septiembre con avisos sonoros en celulares. | Imagen referencial creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini / mapademexicosinnombres.com / Composición GEC

¿Qué debe incluir la mochila de emergencia?

La mochila de emergencia debe estar lista en un lugar accesible y contener artículos que permitan cubrir necesidades básicas de las primeras horas tras un sismo u otra contingencia. Ajusta el contenido a las necesidades de niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, mascotas y personas que requieran medicamentos de uso continuo.

Agua potable y alimentos no perecederos de fácil consumo.

Copias de documentos importantes, contactos de emergencia y dinero en efectivo en billetes de baja denominación.

Linterna, radio portátil, pilas de repuesto, cargador portátil y cable para teléfono.

Botiquín de primeros auxilios y medicamentos personales con las indicaciones de uso necesarias.

Silbato, cubrebocas, guantes de trabajo, manta térmica, ropa abrigadora y artículos de higiene personal.

Llaves de repuesto, navaja o herramienta multiusos y cinta adhesiva.

Artículos para bebés, adultos mayores, mascotas o personas con necesidades específicas, cuando corresponda.

Revisa la mochila periódicamente: sustituye el agua, verifica fechas de caducidad, carga las baterías y actualiza los contactos familiares. Para hogares con vínculos entre México y Estados Unidos, es útil guardar en formato físico y digital teléfonos internacionales, direcciones de familiares y un contacto alternativo fuera de la zona afectada.