Hoy sábado 19 de septiembre, Chivas de Guadalajara y Club América se medirán nuevamente en una de las citas más esperadas del fútbol mexicano: el Clásico Nacional. El encuentro está programado para las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Banorte, escenario donde ambos equipos buscarán quedarse con tres puntos que les permitan estar en lo más alto de la clasificación.

Las ‘Águilas’ afrontarán el compromiso después de una ajustada derrota por 4-3 frente a Cruz Azul en el Clásico Joven. Guillermo Almada deberá encontrar la fórmula para fortalecer el funcionamiento defensivo de su equipo y, al mismo tiempo, explotar los espacios que pueda conceder Guadalajara para intentar hacer daño en el área rival.

En la otra vereda, Guadalajara llega con mayor confianza tras imponerse por 3-0 ante Pumas, resultado en el que destacó la actuación de Santiago Sandoval. El triunfo permitió al ‘Rebaño Sagrado’ mantenerse en la cima del campeonato con 17 puntos, aunque la diferencia es mínima. América y Toluca aparecen inmediatamente detrás, apenas a una unidad del líder.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO (19-09-2026).- Prime Video transmitirá EN VIVO el Clásico Nacional entre América vs. Chivas de Guadalajara que se realizará en el Estadio Azteca. FOTO: Imagen creada con la IA de Gemini para MAG de El Comercio.

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