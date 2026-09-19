Telemundo Deportes Ahora transmitió el empate España (0-0) Cabo Verde por la Copa Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)
Telemundo Deportes Ahora transmitió el empate España (0-0) Cabo Verde por la Copa Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)
Ronie Bautista
mailRonie Bautista

Una nueva edición del Clásico Nacional paralizará México cuando se enfrenten en partido válido por la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Banorte (ex Estadio Azteca) no solo por el liderato del campeonato mexicano sino por ver quién se lleva las palmas y vítores de la afición al término de los 90 minutos reglamentarios. No te pierdas ni un solo instante de la acción entre las Águilas y el Rebaño Sagrado con la transmisión de Telemundo Deportes Ahora este sábado 19 de septiembre desde las 9:15 p.m. Tiempo del Centro de CDMX / 11:15 p.m. ET / 8:15 p.m. PT.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO (19-09-2026).- Prime Video transmitirá EN VIVO el Clásico Nacional entre América vs. Chivas de Guadalajara que se realizará en el Estadio Azteca. FOTO: Imagen creada con la IA de Gemini para MAG de El Comercio.
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO (19-09-2026).- Prime Video transmitirá EN VIVO el Clásico Nacional entre América vs. Chivas de Guadalajara que se realizará en el Estadio Azteca. FOTO: Imagen creada con la IA de Gemini para MAG de El Comercio.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Club América por el Apertura 2026 de la Liga MX?

Telemundo Deportes transmitirá el Clásico Nacional entre Chivas de Guadalajara y Club América por el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX para toda la audiencia hispana de Estados Unidos mediante señal abierta, operadores de cable y plataformas satelitales.

La cobertura incluirá la previa, análisis, alineaciones confirmadas, entrevistas y toda la información alrededor del debut mundialista de Chivas de Guadalajara vs. Club América.

¿Qué canal es Telemundo en Estados Unidos?

Estos son algunos de los canales más consultados para ver Chivas de Guadalajara vs. Club América EN VIVO.

CiudadSeñal localCable / Satélite
Nueva YorkCanal 47Spectrum 47 / Optimum 16 / DIRECTV 406
MiamiCanal 51Xfinity 13 / DIRECTV 406
ChicagoCanal 44 y 5.3Xfinity 4 / DIRECTV 406
DallasCanal 39Spectrum 10 / DIRECTV 406
HoustonCanal 47Xfinity 11 / DIRECTV 406
OrlandoCanal 31Spectrum 62 / Xfinity 21
PhoenixCanal 39Cox 20 / DIRECTV 406
Los ÁngelesCanal 52DIRECTV 406
San FranciscoCanal 48Xfinity 18 / DIRECTV 406
SeattleCanal 7.4Xfinity 326 / DIRECTV 406

Lista completa de canales nacionales de Telemundo

OperadorCanal
DIRECTV406 y 407
Dish835
SpectrumVaría según mercado
XfinityVaría según ciudad
CoxVaría según ciudad
OptimumVaría según mercado

¿Cómo ver Peacock TV EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Club América por el Apertura 2026 de la Liga MX?

Peacock será una de las principales alternativas para seguir el partido más esperado de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX desde cualquier lugar de Estados Unidos.

Dispositivos compatibles

  • Roku
  • Fire TV
  • Apple TV
  • Chromecast
  • Android TV
  • Google TV
  • Samsung Smart TV
  • LG Smart TV
  • Android
  • iPhone
  • iPad
  • Computadoras y navegadores web

App Telemundo EN VIVO

Los usuarios que cuenten con un proveedor de televisión compatible también podrán acceder a la App Telemundo para seguir la transmisión en vivo desde teléfonos móviles, tabletas y Smart TV.

La aplicación está disponible para dispositivos iOS y Android y permite acceder a la programación en directo de la cadena.

El Clásico Nacional entre Chivas de Guadalajara y Club América por la Liga MX 2026 paralizará México. Conozca el resultado final en directo, el marcador definitivo y los momentos clave del encuentro. | Crédito: Composición Mag
El Clásico Nacional entre Chivas de Guadalajara y Club América por la Liga MX 2026 paralizará México. Conozca el resultado final en directo, el marcador definitivo y los momentos clave del encuentro. | Crédito: Composición Mag

Horario, TV y dónde ver Chivas de Guadalajara vs. Club América EN VIVO desde EE.UU. por Liga MX

  • Fecha: Sábado, 19 de septiembre de 2026
  • Lugar: Estadio Banorte, Ciudad de México
  • Horario: 11:15 pm ET / 8:15 pm PT
  • Canal TV: Telemundo Deportes y Universo
  • Streaming: Peacock TV
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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