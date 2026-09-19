Una nueva edición del Clásico Nacional paralizará México cuando Club América y Chivas de Guadalajara se enfrenten en partido válido por la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Banorte (ex Estadio Azteca) no solo por el liderato del campeonato mexicano sino por ver quién se lleva las palmas y vítores de la afición al término de los 90 minutos reglamentarios. No te pierdas ni un solo instante de la acción entre las Águilas y el Rebaño Sagrado con la transmisión de Telemundo Deportes Ahora este sábado 19 de septiembre desde las 9:15 p.m. Tiempo del Centro de CDMX / 11:15 p.m. ET / 8:15 p.m. PT .

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO (19-09-2026).- Prime Video transmitirá EN VIVO el Clásico Nacional entre América vs. Chivas de Guadalajara que se realizará en el Estadio Azteca. FOTO: Imagen creada con la IA de Gemini para MAG de El Comercio.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Club América por el Apertura 2026 de la Liga MX?

Telemundo Deportes transmitirá el Clásico Nacional entre Chivas de Guadalajara y Club América por el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX para toda la audiencia hispana de Estados Unidos mediante señal abierta, operadores de cable y plataformas satelitales.

La cobertura incluirá la previa, análisis, alineaciones confirmadas, entrevistas y toda la información alrededor del debut mundialista de Chivas de Guadalajara vs. Club América.

¿Qué canal es Telemundo en Estados Unidos?

Estos son algunos de los canales más consultados para ver Chivas de Guadalajara vs. Club América EN VIVO.

Ciudad Señal local Cable / Satélite Nueva York Canal 47 Spectrum 47 / Optimum 16 / DIRECTV 406 Miami Canal 51 Xfinity 13 / DIRECTV 406 Chicago Canal 44 y 5.3 Xfinity 4 / DIRECTV 406 Dallas Canal 39 Spectrum 10 / DIRECTV 406 Houston Canal 47 Xfinity 11 / DIRECTV 406 Orlando Canal 31 Spectrum 62 / Xfinity 21 Phoenix Canal 39 Cox 20 / DIRECTV 406 Los Ángeles Canal 52 DIRECTV 406 San Francisco Canal 48 Xfinity 18 / DIRECTV 406 Seattle Canal 7.4 Xfinity 326 / DIRECTV 406

Lista completa de canales nacionales de Telemundo

Operador Canal DIRECTV 406 y 407 Dish 835 Spectrum Varía según mercado Xfinity Varía según ciudad Cox Varía según ciudad Optimum Varía según mercado

¿Cómo ver Peacock TV EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Club América por el Apertura 2026 de la Liga MX?

Peacock será una de las principales alternativas para seguir el partido más esperado de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX desde cualquier lugar de Estados Unidos.

Dispositivos compatibles

Roku

Fire TV

Apple TV

Chromecast

Android TV

Google TV

Samsung Smart TV

LG Smart TV

Android

iPhone

iPad

Computadoras y navegadores web

App Telemundo EN VIVO

Los usuarios que cuenten con un proveedor de televisión compatible también podrán acceder a la App Telemundo para seguir la transmisión en vivo desde teléfonos móviles, tabletas y Smart TV.

La aplicación está disponible para dispositivos iOS y Android y permite acceder a la programación en directo de la cadena.

El Clásico Nacional entre Chivas de Guadalajara y Club América por la Liga MX 2026 paralizará México. Conozca el resultado final en directo, el marcador definitivo y los momentos clave del encuentro. | Crédito: Composición Mag

Horario, TV y dónde ver Chivas de Guadalajara vs. Club América EN VIVO desde EE.UU. por Liga MX

Fecha: Sábado, 19 de septiembre de 2026

Sábado, 19 de septiembre de 2026 Lugar: Estadio Banorte, Ciudad de México

Estadio Banorte, Ciudad de México Horario: 11:15 pm ET / 8:15 pm PT

11:15 pm ET / 8:15 pm PT Canal TV: Telemundo Deportes y Universo

Telemundo Deportes y Universo Streaming: Peacock TV