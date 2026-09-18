La expansión de herramientas como ChatGPT y otras plataformas de inteligencia artificial ya es una realidad cotidiana en los centros educativos de Florida, desde las clases de lectura y matemáticas en elementary school hasta los ensayos y proyectos de estudiantes mayores. En condados con una amplia comunidad hispana, como Miami-Dade y Broward, así como en Orlando, Tampa Bay y el resto del estado, estos recursos se utilizan para reforzar el aprendizaje, organizar trabajos y practicar materias. Ante esa presencia cada vez mayor, Florida aprobó un nuevo marco para controlar su implementación: las escuelas deberán avisar a los padres cuando autoricen una plataforma de IA con fines académicos y obtener su autorización si el alumno tendrá contacto directo con ella. Si la familia decide no participar, el distrito tendrá que ofrecer una alternativa educativa sin esta tecnología. Las reglas también incluyen salvaguardas sobre datos estudiantiles, restricciones para sistemas que intenten crear vínculos emocionales con menores y límites al uso de IA en evaluaciones con calificación dentro de los colleges públicos.

El State Board of Education de Florida aprobó el miércoles 16 de septiembre de 2026 nuevas disposiciones que abarcan a las escuelas públicas K-12, los planteles chárter y las 28 instituciones del Florida College System. La medida no prohíbe el uso de herramientas digitales avanzadas en los salones. En cambio, obliga a los distritos y colleges a establecer políticas transparentes sobre cuáles podrán emplearse, con qué propósito y qué protecciones recibirán alumnos, familias, maestros y personal educativo.

Para muchas familias hispanas del estado, especialmente aquellas que reciben comunicaciones del distrito en inglés y español, el cambio puede tener un efecto práctico. Será importante revisar los avisos enviados por cada plantel, preguntar si una plataforma emplea IA y confirmar cuál será la opción disponible si prefieren que su hijo no participe.

En todo el mundo se ha masificado el uso de inteligencia artificial (Foto: Freepik)

¿QUÉ APROBÓ FLORIDA SOBRE LA IA?

Las nuevas normas modifican la política de seguridad en internet que deben aplicar los distritos escolares y las escuelas chárter. Además, crean una regla específica para las instituciones que integran el Florida College System.

El cambio no significa que Florida haya vetado ChatGPT, asistentes virtuales u otros recursos de inteligencia artificial dentro de la educación. El marco aprobado por el Florida Department of Education busca regular su implementación para que sirvan de apoyo a la enseñanza, sin reemplazar el criterio de maestros, profesores ni padres.

Área Nueva exigencia Escuelas K-12 Los distritos y planteles chárter deberán establecer políticas específicas sobre IA y tecnología educativa Padres Tendrán que recibir información cuando se apruebe una herramienta para fines académicos Autorización Podrán permitir que el estudiante interactúe directamente con la plataforma o elegir una alternativa sin IA Alternativa educativa Si la familia no autoriza el uso directo, el distrito deberá ofrecer una opción sustancialmente comparable en calidad y acceso VPK a quinto grado Los recursos deberán pasar por una revisión adicional de edad, desarrollo y pertinencia académica Privacidad Los proveedores no podrán vender datos estudiantiles ni utilizarlos para entrenar modelos de IA agéntica Supervisión Los alumnos no podrán utilizar sistemas autónomos sin la vigilancia directa de un adulto Personal escolar Maestros y administradores deberán recibir capacitación sobre riesgos, límites, seguridad y cumplimiento Florida College System Cada institución tendrá que aprobar políticas sobre empleo y restricciones de estos recursos Tareas calificadas Los estudiantes no podrán utilizar IA en trabajos o evaluaciones con nota, salvo autorización expresa del instructor

El Departamento de Educación de Florida sostiene que las medidas buscan mantener a docentes y familias en el centro de las decisiones académicas. En términos sencillos, esos sistemas podrán servir como apoyo, pero no reemplazar el trabajo del alumno, el juicio profesional del educador ni la participación de los padres.

Los niños de las escuelas de Florida estarán acompañados por sus padres en este proceso del uso de la IA (Foto: Miami-Dade County Public Schools)

¿DESDE CUÁNDO SE APLICARÁN?

Hay una diferencia clave entre la aprobación estatal y el momento en que cada distrito deberá tener listas sus normas locales.

En las escuelas públicas K-12 y planteles chárter, cada junta escolar distrital y cada entidad que gobierna una escuela de ese tipo deberá adoptar e implementar las modificaciones a su política de seguridad en internet a más tardar el 1 de julio de 2027. Esto significa que las disposiciones deberán estar preparadas antes del inicio del año escolar 2027-2028.

Para los colleges del sistema estatal, el State Board of Education aprobó una regla que exige a las juntas directivas establecer lineamientos sobre el empleo y los límites de estas plataformas. El documento no fija una fecha límite independiente, equivalente al 1 de julio de 2027, para dichas instituciones.

CALENDARIO CLAVE

Fecha o periodo Qué ocurre 16 de septiembre de 2026 El State Board of Education aprobó nuevas reglas para K-12, escuelas chárter y colleges estatales. Antes del 1 de julio de 2027 Los distritos escolares y planteles chárter deberán adoptar e implementar los cambios exigidos. Año escolar 2027-2028 Las políticas locales deberán estar en funcionamiento en escuelas públicas K-12 y chárter. Florida College System Las 28 instituciones deberán establecer sus propios lineamientos, sin un plazo adicional publicado en la regla.

Para padres de condados como Miami-Dade, Broward, Palm Beach, Orange, Hillsborough o Duval, el cambio podría verse primero en avisos del distrito, actualizaciones del manual estudiantil, formularios de autorización o información compartida por el plantel antes del siguiente ciclo académico.

LOS PADRES TENDRÁN UN PAPEL CENTRAL

Para las familias de Florida, este es uno de los cambios más relevantes de la nueva política.

Cuando un distrito apruebe una plataforma de inteligencia artificial para fines educativos, deberá informar a los padres con lenguaje claro. La notificación tendrá que explicar, entre otros puntos, el nombre de la aplicación, las materias o cursos en los que se utilizará y la forma en que los alumnos interactuarán con ella.

Además, cuando el menor vaya a emplear directamente esa herramienta, sus padres podrán decidir si autorizan su participación. Si no la autorizan, el distrito deberá ofrecer un recurso educativo sin IA que sea sustancialmente comparable en calidad y acceso.

En la práctica, una familia no tendrá que aceptar automáticamente una plataforma digital solo porque la escuela decidió incorporarla. Esto puede ser especialmente relevante en hogares donde los adultos prefieren conocer qué información se recopila, cómo funciona el servicio y si existe una opción que les resulte más conveniente.

Para evitar confusiones, los padres pueden hacer estas preguntas cuando reciban el aviso de su escuela:

¿Cuál es el nombre de la plataforma?

¿En qué materia, curso o grado se utilizará?

¿Mi hijo interactuará directamente con el sistema?

¿Qué tipo de datos puede recopilar?

¿Cuál es la alternativa educativa si no autorizo su uso?

¿La escuela ofrece el formulario y la información en español?

MÁS CONTROLES PARA NIÑOS PEQUEÑOS

Las reglas ponen especial atención en los alumnos de menor edad. Toda plataforma que se pretenda usar desde Voluntary Prekindergarten, conocido como VPK, hasta quinto grado tendrá que pasar por una revisión adicional. El propósito es determinar si su contenido es apropiado para la edad y el desarrollo de los menores, además de verificar que cumpla con los estándares académicos del estado.

La normativa también limita el tipo de relación que un sistema digital puede intentar establecer con un niño. No podrán utilizarse recursos diseñados, comercializados o configurados para:

Atender necesidades sociales o emocionales del estudiante.

Simular amistad, compañía o una relación emocional.

Usar rasgos antropomórficos para incentivar que el menor continúe interactuando con el sistema.

Realizar monitoreo de comportamiento que no haya sido informado.

Aplicar mecanismos de puntuación social.

Elaborar perfiles psicológicos de alumnos

Este punto marca una diferencia clara entre una plataforma que ayuda, por ejemplo, a practicar vocabulario o resolver ejercicios, y otra que intenta comportarse como amigo, consejero o compañía emocional del niño. La regulación busca impedir que esa frontera se vuelva confusa en edades tempranas.

También habrá una exigencia de vigilancia: los estudiantes no podrán emplear sistemas autónomos sin la supervisión directa de un adulto.

PRIVACIDAD, DATOS Y SUPERVISIÓN

La protección de la información estudiantil es otro de los ejes de las nuevas disposiciones.

Las políticas locales deberán impedir que los proveedores autorizados vendan, moneticen, elaboren perfiles o exploten comercialmente los datos de los alumnos. También tendrán que evitar que esa información sea utilizada para entrenar modelos de IA agéntica.

Los distritos deberán dar prioridad a empresas que mantengan el almacenamiento y procesamiento de datos dentro de Estados Unidos. Igualmente, tendrán que conservar registros de las interacciones de los estudiantes con estas plataformas durante al menos 30 días, de modo que los padres puedan solicitar acceso a los expedientes educativos correspondientes conforme a las leyes aplicables.

Cada distrito también tendrá que publicar y mantener actualizada una lista accesible de los recursos aprobados para fines académicos. Para las familias, ese registro puede convertirse en una referencia útil antes de firmar autorizaciones o consultar cómo se emplea una plataforma dentro del salón de clase.

Hay otra medida práctica: el personal escolar deberá tener la capacidad de suspender o desactivar de inmediato un sistema digital sin depender de la asistencia de la empresa proveedora.

CAPACITACIÓN PARA MAESTROS Y ADMINISTRADORES

La nueva política no deja toda la responsabilidad en alumnos y familias. Los maestros y administradores deberán recibir capacitación sobre riesgos, limitaciones, seguridad y reglas aplicables al uso de inteligencia artificial. Los distritos también tendrán que evaluar si los recursos aprobados realmente aportan valor pedagógico y revisar evidencia sobre sus resultados en el aprendizaje.

El Departamento de Educación indicó que las escuelas deberán diferenciar entre políticas sobre tecnología recreativa y aquellas que regulan recursos de instrucción. La evaluación tendrá que enfocarse en los resultados del aprendizaje y el valor educativo, no solo en el tiempo de pantalla.

Esto podría influir en la manera en que los planteles compran, renuevan o dejan de utilizar servicios digitales. No bastará con que una aplicación sea popular o novedosa; cada distrito tendrá que poder justificar su utilidad académica.

¿QUÉ CAMBIA EN LOS COLLEGES?

Las disposiciones también alcanzan a las 28 instituciones del Florida College System, una red que incluye colleges públicos a los que asisten recién graduados de high school, estudiantes de programas técnicos y jóvenes inscritos en dual enrollment.

Cada junta directiva deberá establecer lineamientos sobre el empleo y las limitaciones de la inteligencia artificial. Esas políticas tendrán que abordar, como mínimo, asuntos de privacidad, propiedad intelectual, integridad académica, tareas, calificaciones y recursos autorizados.

Uno de los puntos más directos está relacionado con trabajos y evaluaciones calificadas:

Los estudiantes no podrán utilizar inteligencia artificial para realizar tareas o evaluaciones con nota, salvo que el instructor autorice expresamente ese uso.

Por eso, para un alumno de Miami Dade College, Broward College, Valencia College, Hillsborough Community College u otra institución del sistema, no bastará con saber si puede acceder a ChatGPT o a otra aplicación. También deberá revisar las instrucciones del profesor, el syllabus del curso y la política específica de su college antes de recurrir a esos servicios en un ensayo, proyecto, examen o trabajo final.

Las instituciones también deberán notificar a los padres de estudiantes menores de edad cuando estos vayan a emplear directamente una plataforma de IA dentro de un curso o programa. Las normas, además, tendrán que incorporar alfabetización digital para que los jóvenes comprendan cómo manejar estas tecnologías de manera responsable en su formación y futura vida laboral.

En términos simples, Florida intenta separar dos cosas: aprender a manejar sistemas automatizados como una habilidad relevante para el mercado laboral y permitir que una aplicación haga el trabajo académico que corresponde al estudiante.

FLORIDA NO PROHIBIÓ LA IA

El punto central para familias, docentes y alumnos es que Florida no eliminó la inteligencia artificial de las aulas. La decisión del State Board of Education establece un marco obligatorio para que su implementación sea visible para los padres, incluya protecciones de privacidad, cuente con supervisión adulta y respete la integridad académica.

El comisionado de Educación de Florida, Henry Mack, señaló durante la reunión que este tipo de tecnología puede tener un lugar en el salón cuando mejora la enseñanza y protege la privacidad, pero no cuando redacta el ensayo de un estudiante, califica en secreto o intenta presentarse como una compañía emocional.

Así que hay dos fechas que las familias deben tener presentes: las reglas estatales fueron aprobadas el 16 de septiembre de 2026, pero los distritos K-12 y los planteles chárter tendrán hasta el 1 de julio de 2027 para convertirlas en políticas locales aplicables. En el Florida College System, cada institución deberá desarrollar su propia normativa bajo el nuevo marco estatal.