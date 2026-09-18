La AB 1760 ya forma parte de las leyes de California y trae ajustes que pueden ser relevantes para odontólogos inmigrantes que buscan ejercer en el estado. La norma, promulgada por el gobernador Gavin Newsom el 31 de agosto de 2026 como el Capítulo 167, actualiza reglas sobre licencias, exámenes, trayectoria laboral, capacitación en radiología, tareas permitidas para asistentes dentales y permisos vinculados con determinados procedimientos. El alcance no se limita a quienes se graduaron en universidades estadounidenses: también puede afectar a profesionales con estudios realizados en México, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, España y otros países.

La iniciativa fue presentada como un paquete de actualizaciones a la Dental Practice Act, la legislación que regula el ejercicio de la odontología en el estado. Incluye cambios administrativos y profesionales, además de ajustes a disposiciones que la junta estatal había identificado como desactualizadas o necesitadas de mayor claridad.

Los dentistas inmigrantes que laboran en California deben estar pendientes a estas nuevas reglas (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

¿QUÉ CAMBIA PARA QUIENES ESTUDIARON EN OTRO PAÍS?

Uno de los puntos que más puede llamar la atención está relacionado con la posibilidad de rendir las evaluaciones requeridas para obtener una licencia dental.

La AB 1760 precisa que algunos solicitantes con diplomas de instituciones extranjeras no quedan excluidos de forma automática solo porque el programa de su universidad estuviera comprendido en una excepción vinculada con criterios de acreditación.

También conserva la obligación de presentar pruebas de la preparación académica y de las credenciales profesionales. En la práctica, esto significa que se mantiene la revisión de documentos, títulos, formación clínica y cualquier condición adicional que solicite el Dental Board.

Para un odontólogo que llegó a California después de trabajar en Lima, Ciudad de México, Bogotá, San Salvador, Caracas o Santo Domingo, el mensaje es sencillo: contar con estudios realizados fuera de Estados Unidos puede abrir una ruta de análisis, pero no reemplaza el trámite estatal necesario para ejercer.

Área Qué cambia o aclara AB 1760 Formación internacional Ajusta criterios relacionados con diplomas obtenidos fuera de Estados Unidos. Acreditación Reconoce situaciones vinculadas con centros educativos extranjeros y entidades de acreditación aceptadas por la junta. Evaluaciones Precisa cuándo ciertas personas pueden ser elegibles para rendir el examen pese a determinadas excepciones. Documentos Mantiene la exigencia de presentar pruebas de estudios, formación y credenciales. Autorización profesional No crea un permiso automático para trabajar como dentista en California.

El Dental Board cuenta con rutas distintas para graduados de escuelas internacionales. Quienes egresaron de una institución acreditada por la Commission on Dental Accreditation de la American Dental Association, conocida como CODA, pueden utilizar esa preparación para cumplir el requisito educativo. En cambio, quienes terminaron en una universidad sin acreditación CODA ni aprobación previa de la junta normalmente deben validar su formación y completar un programa internacional de dos años académicos en una escuela dental autorizada en el estado.

NUEVAS REGLAS PARA REPETIR EVALUACIONES

La AB 1760 también modifica la manera en que se consideran algunos resultados de las pruebas de licenciamiento.

Antes, una persona podía quedar exenta de volver a rendir una materia si lograba al menos 85% en un examen realizado durante los dos años previos. Con el cambio, el criterio pasa a ser haber recibido una calificación de “pass”, es decir, aprobatoria.

Existe otra regla importante para quienes no superen una sección requerida. Después de tres intentos fallidos, deberán volver a presentar la prueba completa en las oportunidades posteriores.

Este ajuste reemplaza el esquema que se concentraba en exigir determinada educación adicional tras tres resultados no aprobados. Para quienes estudian mientras trabajan, atienden un negocio familiar o cuidan a sus hijos, una preparación ordenada desde el inicio puede evitar un proceso más largo.

Situación Regla modificada por AB 1760 Exención para repetir una materia Ya no depende de obtener 85%; se basa en recibir una calificación de “pass. Resultado no aprobatorio en una sección Luego de tres intentos, se deberá rendir la evaluación completa. Capacitación adicional La reforma reemplaza esa lógica por la repetición integral del examen.

UNA VÍA PARA PROFESIONALES CON LICENCIA EN OTRO ESTADO

La nueva normativa actualiza las condiciones bajo las cuales el Dental Board puede conceder autorización a determinados odontólogos que no hayan rendido el examen administrado por California.

Esta alternativa puede ser útil para inmigrantes que obtuvieron una licencia activa en otra parte del país antes de mudarse. Por ejemplo, una persona que estudió fuera de Estados Unidos, cumplió requisitos en Nevada, Arizona, Texas, Washington, Nueva York o Florida y luego se trasladó al Golden State.

El solicitante debe tener un permiso profesional activo y sin restricciones emitido por otro estado, territorio o distrito de Estados Unidos. Además, debe demostrar experiencia, contar con un historial disciplinario aceptable, cumplir exigencias de educación continua y presentar los papeles requeridos.

La experiencia puede acreditarse de distintas maneras:

5,000 horas de trabajo clínico en otro estado, territorio o distrito de Estados Unidos durante los cinco años anteriores a la solicitud.

Haber sido docente a tiempo completo en un programa acreditado de educación dental y reunir 5,000 horas de atención clínica en los cinco años previos.

Haber trabajado a tiempo completo en una función no clínica que exigiera una licencia dental para programas federales, estatales o locales de salud pública, con un promedio de al menos 40 horas semanales durante cinco años.

La reforma prevé métodos concretos para completar parte de la práctica exigida. Una residencia acreditada por CODA puede aportar hasta 1,000 horas por cada año cursado, con un límite de 2,000 horas. También contempla opciones ligadas a centros de atención primaria, hospitales públicos y programas académicos acreditados.

Los dentistas que se formaron en el extranjero y ya cuentan con autorización activa y sin restricciones en otra jurisdicción pueden evaluar las rutas de licenciamiento por credenciales disponibles en California, siempre que cumplan las condiciones aplicables.

CAMBIOS PARA ASISTENTES, CURSOS Y PERMISOS

Aunque la situación de los graduados internacionales puede ser el aspecto más atractivo del tema, AB 1760 abarca otros ajustes dentro de la legislación que rige la odontología.

Entre los puntos principales se incluyen los siguientes:

Cirugía cosmética facial: modifica normas sobre permisos para procedimientos cosméticos faciales electivos. El comité que analiza las credenciales puede recomendar una autorización limitada a una categoría si el aspirante no acredita capacitación o competencia para todas las prácticas permitidas.

modifica normas sobre permisos para procedimientos cosméticos faciales electivos. El comité que analiza las credenciales puede recomendar una autorización limitada a una categoría si el aspirante no acredita capacitación o competencia para todas las prácticas permitidas. Asistentes dentales: quienes están registrados en funciones extendidas, conocidos como RDAEF, podrán realizar algunas tareas adicionales bajo supervisión directa y responsabilidad profesional de un odontólogo autorizado. Esto incluye procedimientos vinculados con restauraciones y el pulido o contorneado de restauraciones de amalgama ya existentes.

quienes están registrados en funciones extendidas, conocidos como RDAEF, podrán realizar algunas tareas adicionales bajo supervisión directa y responsabilidad profesional de un odontólogo autorizado. Esto incluye procedimientos vinculados con restauraciones y el pulido o contorneado de restauraciones de amalgama ya existentes. Seguridad radiológica: se actualizan las reglas para aprobar cursos destinados a ciertos auxiliares dentales. Las aprobaciones provisionales podrán vencer después de un año o tras una decisión posterior, mientras que la junta deberá explicar por escrito algunas determinaciones dentro de 90 días.

se actualizan las reglas para aprobar cursos destinados a ciertos auxiliares dentales. Las aprobaciones provisionales podrán vencer después de un año o tras una decisión posterior, mientras que la junta deberá explicar por escrito algunas determinaciones dentro de 90 días. Privacidad en reuniones: se permite que el Dental Board trate en sesión cerrada evidencia relacionada con una eventual remoción de integrantes del comité de credenciales de cirugía cosmética facial, cuando sea necesario para proteger datos privados.

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó esta ley el pasado 31 de agosto (Foto: AP)

¿SE PODRÁN TOMAR CURSOS DE RADIOLOGÍA A DISTANCIA?

Sí, aunque la posibilidad de estudiar en línea tiene límites claros.

La AB 1760 permite que el componente didáctico de los cursos de seguridad radiológica se dicte mediante aprendizaje remoto. Los proveedores deberán informar con anticipación la tecnología necesaria y ofrecer soporte técnico cuando corresponda. Además, la teoría debe completarse antes de que el estudiante avance a las actividades de laboratorio.

El entrenamiento práctico conserva condiciones presenciales y supervisadas. El curso debe acumular, como mínimo, 32 horas.

Componente Mínimo requerido Instrucción didáctica 8 horas Entrenamiento de laboratorio 12 horas Práctica clínica 12 horas Total 32 horas

La legislación también exige experiencias concretas, como series radiográficas con maniquíes de entrenamiento y actividades clínicas supervisadas con pacientes.

Para trabajadores que viven lejos de los grandes núcleos urbanos, como algunas comunidades del Valle Central, Riverside County, Imperial County o áreas agrícolas del norte, completar la parte teórica desde casa podría reducir traslados. Sin embargo, las etapas de laboratorio y práctica clínica seguirán requiriendo asistencia física.

¿QUÉ DEBEN HACER LOS PROFESIONALES INMIGRANTES?

Para alguien con un diploma dental extranjero, la AB 1760 no representa una garantía de licencia ni un mecanismo migratorio. La institución donde estudió, sus años de preparación, la acreditación, la experiencia clínica, una eventual autorización en otro estado y la documentación disponible pueden determinar cuál es el camino aplicable.

Las solicitudes incompletas pueden quedar observadas y tardar más en procesarse. Por eso, antes de iniciar el trámite, es conveniente verificar que se cuenta con la información educativa, las constancias de experiencia, los documentos de identidad y los formularios exigidos.

Estos son los pasos más prudentes para quien quiere ejercer en California:

Confirmar si la escuela extranjera posee acreditación CODA, tuvo aprobación previa de la junta o exige completar la ruta de un programa internacional de dos años. Revisar si se tiene una licencia vigente y sin restricciones en otro estado de Estados Unidos, pues podría existir una alternativa por credenciales. Reunir diploma, transcripciones, certificados de formación, antecedentes de licenciamiento y comprobantes de trayectoria clínica. Consultar directamente las instrucciones actualizadas del Dental Board antes de efectuar pagos o enviar documentos. No realizar el trámite de huellas dactilares antes de recibir el formulario oficial, ya que esto puede generar inconvenientes en el procesamiento de la solicitud.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA CALIFORNIA?

Gavin Newsom firmó la AB 1760 el 31 de agosto de 2026. Ese mismo día, la medida fue registrada como el Capítulo 167 de los Estatutos de California.

La forma más precisa de describir esta reforma es como una actualización de reglas sobre licencias, credenciales, evaluaciones, capacitación y supervisión dentro del sector dental. Contiene disposiciones que pueden resultar relevantes para odontólogos con formación internacional, pero también afecta a personas ya autorizadas, asistentes, entidades educativas y solicitantes de permisos de cirugía cosmética facial.

Para la comunidad hispana de California, donde muchas personas llegan con títulos profesionales obtenidos en el exterior y buscan retomar su carrera, la principal conclusión es que la ley modifica partes relevantes del sistema, aunque no elimina la revisión individual de cada caso.

Quienes quieran comenzar el proceso deben revisar con cuidado la ruta que se ajuste a sus antecedentes y a su preparación. Antes de invertir en estudios adicionales, solicitar una evaluación de documentos o presentar una aplicación, resulta recomendable consultar las pautas vigentes del Dental Board of California y, si el caso tiene particularidades, recibir orientación profesional calificada.