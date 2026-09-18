Brad Pitt se adentra en un entorno hostil en “El corazón de la bestia” (en su título original: “Heart of the Beast”), un thriller de supervivencia donde comparte protagonismo con un perro de combate. Así, entre bajas temperaturas, soledad y peligros constantes, ambos deberán recurrir a su instinto para sobrevivir en una zona extrema. Por eso, a continuación, Gestión Mix te presenta la sinopsis de la película y la fecha en que llegará a los cines.

Vale precisar que la producción tiene la firma de Paramount Pictures y llega dirigida por David Ayer, cineasta reconocido por thrillers de acción como “The Beekeeper” y “A Working Man”.

Por otro lado, el guion es obra de Cameron Alexander, quien además figura como productor ejecutivo, mientras que Brad Pitt participa también como productor a través de su compañía Plan B Entertainment.

LA TRAMA DE “EL CORAZÓN DE LA BESTIA”

“El corazón de la bestia” narra la historia del oficial de las Fuerzas Especiales James Belmont, quien es víctima de un brutal accidente aéreo en Alaska.

Allí, junto a Odín, un perro de combate que ha vivido en carne propia el lado más oscuro de la humanidad, Belmont inicia una lucha extrema por sobrevivir en un territorio helado e implacable.

Y, en este difícil contexto, el vínculo entre ambos se consolida como el gran eje emocional de un relato que combina el thriller, la aventura y el drama.

Cabe resaltar que, para cualquiera que haya experimentado el amor de un perro de primera mano, va a ser muy fácil identificarse con la profunda lealtad y devoción de Odín por su humano.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “EL CORAZÓN DE LA BESTIA”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “EL CORAZÓN DE LA BESTIA”?

Debido a la naturaleza del largometraje, el reparto principal de “El corazón de la bestia” está conformado por unos pocos intérpretes:

Brad Pitt como James Belmont

como James Belmont El perro Uber como Odín

como Odín J.K. Simmons como un minero retirado que se cruza en el camino de nuestros protagonistas

como un minero retirado que se cruza en el camino de nuestros protagonistas Anna Lambe como una joven con un rol crucial al final de la película

¿CÓMO VER “EL CORAZÓN DE LA BESTIA”?

“El corazón de la bestia” llega a los cines peruanos y latinoamericanos el jueves 24 de septiembre del 2026.

En España y Estados Unidos, por su parte, la cinta se suma a la cartelera un día después: el viernes 25 de septiembre.

Importante: en Perú, antes del estreno oficial, se han programado funciones de preestreno el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre.

Por lo tanto, para disfrutar de la película en pantalla grande, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

El póster de "El corazón de la bestia", película dirigida por David Ayer que se desarrolla a lo largo de 101 minutos de metraje (Foto: Paramount Pictures)