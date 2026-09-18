Luego de asumir el papel principal en “Monster: The Lizzie Borden Story” (en español: “Monstruo: La historia de Lizzie Borden”), la actriz Ella Beatty ha empezado a captar cada vez más atención en la industria del entretenimiento. Así, si la has descubierto a través de la serie antológica de Netflix, vale la pena revisar otro de sus trabajos: “Feud: Capote vs. The Swans”, la producción de Disney+ y Hulu que la incorporó a un reparto de estrellas bajo la firma de Ryan Murphy.

Vale precisar que “Feud: Capote vs. The Swans” se presenta como la segunda temporada de una antología que arrancó con “Feud: Bette and Joan”, centrada en la enemistad entre las actrices Bette Davis y Joan Crawford.

Asimismo, la miniserie recibió una buena acogida crítica, con un 77% de aprobación en Rotten Tomatoes y cinco nominaciones al Emmy.

LA TRAMA DE “FEUD: CAPOTE VS. THE SWANS”

“Feud: Capote vs. The Swans” narra la historia del escritor Truman Capote, interpretado por Tom Hollander, mientras se rodea de un grupo de socialités adineradas de Nueva York a las que apodó “las Cisnes”.

Entre ellas, destacan: Barbara “Babe” Paley (Naomi Watts), Slim Keith (Diane Lane), C.Z. Guest (Chloë Sevigny) y Lee Radziwill (Calista Flockhart).

Eventualmente, el hombre se gana la confianza de este círculo y termina traicionándolas al publicar relatos apenas disimulados sobre sus vidas privadas, lo que desata un conflicto que marca el resto de la trama.

EL TRÁILER DE LA SERIE “FEUD: CAPOTE VS. THE SWANS”

¿A QUIÉN INTERPRETÓ ELLA BEATTY EN “FEUD: CAPOTE VS. THE SWANS”?

En “Feud: Capote vs. The Swans”, Ella Beatty interpreta a Kerry O’Shea, hija de John O’Shea, un antiguo amante de Truman Capote que reaparece en su vida cuando el escritor intenta recomponer su imagen tras salir de rehabilitación.

La joven llega hasta él con la intención de aprender de su experiencia en el mundo literario y mediático, lo que da pie a un vínculo de mentor y protegida que se traduce en una dinámica casi de padrastro e hijastra dentro de la ficción.

Según Esquire, Kerry O’Shea está inspirada en la figura real de Kate Harrington, quien fue rebautizada por Capote, vivió con él en Nueva York y lo acompañó en eventos de la alta sociedad, convirtiéndose en alguien cercano a su círculo más íntimo.

¿CÓMO VER “FEUD: CAPOTE VS. THE SWANS”?

“Feud: Capote vs. The Swans” está disponible en el catálogo de Disney+ (a nivel internacional) y Hulu (en Estados Unidos).

Por lo tanto, para disfrutar de sus ocho episodios sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

El póster de "Feud: Capote vs. The Swans", la segunda temporada de la serie de antología de Ryan Murphy (Foto: FX Network)