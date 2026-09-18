Seis tipos de jabón de manos fueron incluidos en un retiro del mercado en Estados Unidos debido a una posible contaminación bacteriana. La medida involucra casi 2.700 cajas de productos fabricados o distribuidos por la empresa Intercon Chemical Co., con sede en St. Louis, según un informe de cumplimiento de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Los productos fueron enviados a 20 destinatarios: 19 establecimientos mayoristas y un minorista ubicados en 15 estados. Entre ellos se encuentran Carolina del Norte, Dakota del Norte, Nebraska, Maryland, Carolina del Sur, Wisconsin, Georgia, Pensilvania, California, Illinois, Iowa, Nueva York, Texas y Washington.

El informe de la FDA no identifica cuáles fueron los establecimientos mayoristas o distribuidores involucrados.

Dos de los jabones fueron señalados específicamente por una posible contaminación con varias bacterias, mientras que los otros cuatro fueron retirados por una posible contaminación bacteriana. (Foto referencial: Magnific)

Detalles del Evento de Retiro

Revisa la información del registro oficial de la FDA sobre el retiro voluntario de jabones de manos en el mercado estadounidense:

Campo Detalle ID del Evento 99466 Voluntario / Obligatorio Voluntario: Iniciado por la empresa Tipo de Producto Cosméticos Notificación inicial al público Dos o más de los siguientes: Correo electrónico, Fax, Carta, Comunicado de prensa, Teléfono, Visita Estado En curso Patrón de Distribución 20 consignatarios (19 mayoristas y 1 minorista) ubicados en NC, MS, ND, NE, MD, SC, WI, GA, PA, CA, IL, IA, NY, TX, WA Empresa que realiza el retiro Intercon Chemical Co, 1100 Central Industrial Dr, Saint Louis, MO 63110-2306, Estados Unidos Fecha de inicio del retiro 29/06/2026 Fecha de clasificación 11/09/2026

Estos son los seis productos retirados

El retiro comenzó inicialmente el 29 de junio e incluye seis presentaciones diferentes de jabón de manos. La lista proporcionada en el informe comprende productos de distintas marcas y tamaños:

Summit 150 Foaming Hand Soap , de 28,7 onzas líquidas. Fabricado para R.I. Williams Company. UPC: 810080570030.

, de 28,7 onzas líquidas. Fabricado para R.I. Williams Company. UPC: 810080570030. Vestis Foaming Hand Soap, Fresh Pear Scent , de 33,8 onzas líquidas. Distribuido por Vestis. UPC: 810080570405.

, de 33,8 onzas líquidas. Distribuido por Vestis. UPC: 810080570405. Laura Lynn Honey Apple Crisp Liquid Hand Soap , de 8 onzas líquidas. Distribuido por Ingles Markets. UPC: 086854074305.

, de 8 onzas líquidas. Distribuido por Ingles Markets. UPC: 086854074305. Laura Lynn Foaming Pear Scent Hand Soap with Moisturizers , de 7,5 onzas líquidas. Distribuido por Ingles Markets. UPC: 08685407408.

, de 7,5 onzas líquidas. Distribuido por Ingles Markets. UPC: 08685407408. Intercon Foaming Pear Hand Soap With Aloe , de 28,7 onzas líquidas. Fabricado para Intercon Chemical Company. UPC: 789745002981.

, de 28,7 onzas líquidas. Fabricado para Intercon Chemical Company. UPC: 789745002981. Clearly Better by Intercon Foaming Pear Hand Soap With Aloe, de 1.000 mililitros (34 onzas líquidas). Fabricado para Intercon Chemical Company. UPC: 789745002615.

La FDA detalló los productos afectados, aunque su informe no identifica a los distribuidores mayoristas involucrados. (Foto referencial: Magnific)

¿Qué bacterias fueron identificadas?

La FDA señaló específicamente a dos de los productos por una posible contaminación con Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida, Pseudomonas monteilii, Serratia marcescens y Serratia nematodiphila. Se trata de Intercon Foaming Pear Hand Soap With Aloe y Clearly Better by Intercon Foaming Pear Hand Soap With Aloe.

En cuanto a los otros cuatro productos incluidos en el retiro, el motivo indicado en el informe fue una “posible contaminación bacteriana”, sin que el documento proporcionado especifique bacterias concretas para esas presentaciones.

La información disponible procede del informe de cumplimiento de la FDA citado en el reporte. La medida, por tanto, comprende productos que llegaron a distintos puntos de distribución en 15 estados y abarca varias marcas, tamaños y presentaciones.

Para identificar un producto concreto, los datos más útiles son su nombre, tamaño y código UPC, que permiten distinguir las presentaciones incluidas en el retiro de otras similares.