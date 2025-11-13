Municipalidad de Lima asegura estar preparada para utilizar pistolas eléctricas y bodycams. (Foto: Andina)
Municipalidad de Lima asegura estar preparada para utilizar pistolas eléctricas y bodycams. (Foto: Andina)
, como pistolas eléctricas, así como las bodycams en la lucha contra la delincuencia.

En declaraciones a la prensa, al momento de utilizar armas no letales.

“Por lo menos voy a hablar de la Municipalidad Metropolitana de Lima, está absolutamente preparada para la utilización de estas armas no letales y para la utilización también de las bodycams, que es el mejor marco que tiene un sereno para utilizar un arma no letal, porque se va a registrar todo su accionar. Eso es fundamental”, indicó el alcalde.

Reggiardo, además,, calificándolo como ineficaz y poco serio debido a que permitirá recién su aplicación en un plazo de 60 a 90 días

“Me parece a mí una burla, sinceramente. Yo espero e invoco al presidente Jerí (…) que se corrija, porque no podemos esperar más tiempo en una emergencia para poder utilizar las pistolas eléctricas dentro de noventa días”, acotó.

Finalmente, ante la coyuntura de emergencia.

“Que nos dejen a los municipios actuar y no solamente que nos tengan de acompañantes, sino que también hagamos un rol activo”, puntualizó.

