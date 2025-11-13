El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, indicó que la Municipalidad Metropolitana de Lima está preparada para utilizar armas no letales, como pistolas eléctricas, así como las bodycams en la lucha contra la delincuencia.

En declaraciones a la prensa, Reggiardo destacó la importancia de las bodycams para supervisar el accionar de los serenos al momento de utilizar armas no letales.

“Por lo menos voy a hablar de la Municipalidad Metropolitana de Lima, está absolutamente preparada para la utilización de estas armas no letales y para la utilización también de las bodycams, que es el mejor marco que tiene un sereno para utilizar un arma no letal, porque se va a registrar todo su accionar. Eso es fundamental”, indicó el alcalde.

LEA TAMBIÉN: MML anuncia acciones legales tras reanudación de cobro de peaje en Panamericana Sur

Reggiardo, además, manifestó su descontento frente al nuevo reglamento, aprobado por el Ejecutivo, para el uso de pistolas eléctricas, calificándolo como ineficaz y poco serio debido a que permitirá recién su aplicación en un plazo de 60 a 90 días

“Me parece a mí una burla, sinceramente. Yo espero e invoco al presidente Jerí (…) que se corrija, porque no podemos esperar más tiempo en una emergencia para poder utilizar las pistolas eléctricas dentro de noventa días”, acotó.

Finalmente, el alcalde pidió al Ejecutivo permitirles a los municipios actuar de manera efectiva y autónoma ante la coyuntura de emergencia.

“Que nos dejen a los municipios actuar y no solamente que nos tengan de acompañantes, sino que también hagamos un rol activo”, puntualizó.