“Los primeros meses del año han sido buenos, solo en mayo se relantizó un poco por el tema electoral, pero pasado el acontecimiento, la demanda nuevamente ha vuelto a levantar. En general, considero que este 2026 sería un buen año, con un mercado que está respondiendo satisfactoriamente”, manifestó Juan Antonio Angulo, gerente general de la inmobiliaria.

El ejecutivo explicó que actualmente la empresa cuenta con dos proyectos en etapa lanzamiento (San Isidro y Cercado de Lima); además, de uno en fase de construcción (Cercado de Lima). A ello, se suma una cartera de proyectos finalizados en distritos como Chorrillos, Magdalena, Barranco, Jesús María y Cercado de Lima.

“Los distritos de Lima Moderna, como Jesús María, Surquillo, Lince, son las zonas en las que más desarrollo hay en este momento; además, de tener una mayor tasa de absorción. Por eso nos hemos enfocado mucho en ese mercado de Lima”, añadió.

Bajo esa perspectiva, el representante sostuvo que los potenciales compradores se orientan a departamentos de dos dormitorios, con un área promedio de 55 metros cuadrados (m2), siendo que el interés hoy surge para uso como primera vivienda, pero también como alternativa de inversión. “Hablamos de un ticket promedio de entre S/ 400,000 y S/ 450,000, que es la tendencia que se viene manejando entre el 2025 y el 2026″, remarcó.

Más proyectos en la mira

Angulo manifestó que ante el permanente dinamismo del mercado, la meta en lo que resta del año es sumar al portafolio hasta cuatro nuevos proyectos, priorizando siempre distritos de Lima Moderna como Jesús María, Pueblo Libre y Magdalena, principalmente.

“Para estos casos hay algunos terrenos que son parte del land banking de la inmobiliaria y otros terrenos que estamos negociando en este momento. Lo cierto es que, cada vez, es más difícil hallar terrenos, y eso es un sentir de todo el mercado, pues la demanda es grande”, agregó.

Finalmente, el ejecutivo indicó que adicional al interés que muestran por zonas tradicionales de Lima Moderna para el desarrollo de las iniciativas inmobiliarias, otro sector que también despierta atención es la zona de Lima sur, específicamente, lo que concierne a Chorrillos.

“Si aparece una buena oportunidad, la evaluamos y si es interesante, la tomamos. Son zonas más alejadas donde de repente hay un desarrollo puntual que se puede hacer, no lo descartamos”, finalizó.