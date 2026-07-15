Con cerca de nueve años en el mercado, Invent Inmobiliaria viene consolidando su portafolio de proyectos, principalmente, en Lima Moderna, cuya zona que viene congregando interesantes oportunidades para el desarrollo de este rubro. Así, al cierre de mayo, la compañía ha registrado un crecimiento de 35% en facturación respecto a similar periodo del 2025, lo que ha significado transitar de una cifra de S/ 79 millones a S/ 107 millones solo en comercialización de departamentos.
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