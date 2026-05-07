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Francisco Pantigoso Velloso da Silveira
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira

En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacífico y de la UPC, revisa los aspectos relevantes que un empresario debe conocer respecto del saldo a favor del Impuesto a la Renta, es decir, aquel monto que se genera cuando los pagos a cuenta exceden el tributo calculado.

En tal sentido, se repasa la posibilidad de aplicar dicho saldo a favor a los pagos a cuenta del IR futuros, a la vez del derecho de compensarlo con otros tributos del Gobierno Central (por ejemplo, con el IGV), según la RTF de Observancia Obligatoria No. 8679-3-2019.

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