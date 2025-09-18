Las fintech son empresas tecnológicas que brindan servicios financieros. (Foto:iStock)
Las fintech son empresas tecnológicas que brindan servicios financieros. (Foto:iStock)
Únete a nuestro canal
Karina Chingel
Karina Chingel

Escribe: Karina Chinguel, asociada senior de Vodanovic

TE PUEDE INTERESAR

¿Qué son los “sandbox” y cómo la SBS los planea usar para combatir los créditos “gota a gota”?
Evaluación de créditos con IA se considerará de alto riesgo, ¿costarán más?
SBS tiene el antídoto para el peligro de créditos gota a gota, ¿a qué apunta?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.