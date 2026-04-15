El Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), realizará su primera subasta pública nacional de vehículos del 2026, poniendo a disposición de la ciudadanía 24 bienes decomisados.

Esta acción forma parte de la política del sector Justicia orientada a la recuperación y adecuada disposición de bienes vinculados al crimen organizado, permitiendo que estos activos sean transferidos de manera transparente al mejor postor y generen recursos que contribuyan al fortalecimiento de políticas públicas en beneficio de la población.

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La subasta se desarrollará el miércoles 29 de abril, a las 10:00 a. m., en las instalaciones del MINJUSDH, bajo la modalidad presencial a viva voz. Podrán participar personas naturales y jurídicas previamente inscritas, quienes tendrán la posibilidad de acceder a vehículos a precios competitivos en un proceso abierto y supervisado.

Las inscripciones estarán habilitadas del 20 al 23 de abril de 2026. Durante ese periodo, los interesados deberán registrarse como postores y presentar la documentación requerida en la mesa de partes del Pronabi, conforme a lo establecido en las bases administrativas.

Los interesados podrán encontrar información detallada sobre los vehículos, requisitos, cronograma y bases en los canales oficiales del Pronabi. Para consultas, también se ha habilitado el WhatsApp (+51) 957 480 187 y el correo electrónico pronabi.subasta@minjus.gob.pe

Primera subasta pública del 2026 busca transformar bienes decomisados en recursos para el Estado. (Foto: Pronabi)

¿Cómo participar en la subasta?

1. Solicita las bases administrativas: Puedes descargarlas haciendo clic aquí

2. Elige el vehículo de tu preferencia: Mira el catálogo completo aquí.

3. Cumple con los requisitos detallados en los numerales 14 y 15 de las bases administrativas.

4. Regístrate como postor del 20 al 23 de abril de 2026 en este enlace Subasta Pública de Vehículos N° 001-2026-JUS/PRONABI: Link para el registro.

5. Reúne y presenta los requisitos en un sobre cerrado en la mesa de partes del Pronabi del 20 al 23 de abril de 2026.

El Pronabi exhorta a la ciudadanía a informarse únicamente a través de sus canales oficiales y a mantenerse alerta ante posibles intentos de estafa por parte de falsos intermediarios o páginas fraudulentas. Asimismo, recuerda que ningún trámite tiene costo.