México sigue siendo el país más letal para ejercer el periodismo en América desde hace al menos quince años y figura en el lugar 122 de 180 en la clasificación anual de libertad de prensa de la ONG Reporteros Sin Fronteras, en un escenario global que muestra su peor estado en el último cuarto de siglo.

Estados Unidos (puesto 64) perdió siete posiciones en el ranking, mientras que otros países americanos, como Ecuador y Perú, se hundieron en la tabla general.

América Latina se hunde

Allí donde el crimen organizado mata, la clasificación de los países cae en picado. Es el caso de Ecuador (125), que pierde 31 puestos tras los asesinatos de Darwin Baque y Patricio Aguilar. También en Perú (144; -14) se recrudece la violencia y se han registrado cuatro asesinatos de periodistas en 2025.

Venezuela (159) sigue sumida en una gran incertidumbre en cuanto a las garantías de la libertad de información, a pesar de la liberación, a principios de año, de periodistas encarcelados. Mientras que Cuba (160) atraviesa una profunda crisis que obliga a los escasos periodistas independientes a operar cada vez más en la clandestinidad, en Nicaragua (168) el panorama mediático está sencillamente en ruinas, víctima de una represión sistemática y un deterioro permanente de las condiciones de ejercicio de la profesión.

Peor, imposible

La puntuación media del conjunto de países del mundo nunca ha sido tan baja. Más de la mitad de los países se encuentran en una situación “difícil” o “muy grave” por primera vez en los 25 años de historia de la clasificación.

De los cinco indicadores que miden el estado de la libertad de prensa en el mundo (político, legal, económico, social, seguridad de los periodistas), el que puntúa el marco legal es el que más ha bajado este año.

Noruega encabezó la clasificación por décimo año consecutivo, mientras que Eritrea se afianza en el último puesto desde hace tres años. Siria (141) registró el mayor avance en ranking 2026 (+36), tras dejar atrás la era al Assad.

Muertes en México

Más de 150 periodistas han sido asesinados y veintiocho han sido desaparecidos desde el año 2000 en México, de acuerdo con la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de RSF, difundida este jueves.

Artur Romeu, director de la oficina de RSF en América Latina, señaló que estos datos ubican a México como “el país más violento para el ejercicio del periodismo” desde hace al menos quince años “en todo el continente americano”.

Romeu subrayó que, aunque México avanzó del puesto 124 al 122 respecto a 2025, este aparente progreso es “ilusorio”, dado que no responde a una mejora en las condiciones para ejercer el periodismo sino al retroceso de otros países, pues su puntuación pasó de 47 a 45 puntos entre 2022 y 2026.

“Eso no refleja una constatación real de una mejoría concreta que hizo el país, es más bien resultado de un deterioro más fuerte de países que estaban arriba de México en la clasificación y que bajaron más”, explicó Romeu a EFE.

La violencia contra la prensa persiste como uno de los principales factores de riesgo en México, apuntó RSF al confirmar que nueve periodistas fueron asesinados en 2025 y doce en lo que va del gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, que se inició en octubre de 2024.

El director regional de RSF agregó que la situación no es homogénea en todo el país, con la mayoría de los asesinatos concentrados desde 2000 en los estados de Guerrero, Veracruz (sur), Michoacán (oeste) y Tamaulipas (norte).

Además, Romeu alertó sobre fallas estructurales en los mecanismos de protección, tras el asesinato de al menos diez periodistas bajo resguardo estatal.

Aunque el país no ha registrado cambios bruscos en su posición en los últimos años, la ONG insistió en que esta aparente “estabilización” se da en medio de niveles críticos para la libertad de prensa.

La lupa sobre el continente

En América, catorce de veintiocho países están en la categoría “difícil” y diecisiete empeoraron frente a 2025, con una caída regional de catorce puntos desde 2022.

El informe atribuye este deterioro a factores como la creciente hostilidad política, el uso de discursos que desacreditan a la prensa, la expansión de la desinformación y la creciente precarización económica de los medios.

Además, RSF advierte sobre el uso creciente de marcos legales para presionar o silenciar a periodistas, mediante leyes de seguridad nacional, antiterrorismo o demandas judiciales que buscan inhibir su trabajo.

A nivel global, el panorama es aún más preocupante, pues más de la mitad de los países se encuentra en situaciones “difíciles” o “muy graves” para la libertad de prensa, mientras que apenas un 1% de la población mundial vive en condiciones consideradas “buenas”.