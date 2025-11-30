El Comité de Semillas, Flores y Productos Pecuarios de la Asociación de Exportadores (Adex) informó que coordina con entidades públicas a fin de agilizar los procesos regulatorios y facilitar las operaciones de comercio exterior.

En esa línea, refiere que solicitó al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) -entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri)- instalar una mesa de trabajo que permita atender la agenda pendiente del rubro semillas.

El gremio explicó que su solicitud cobra relevancia porque las empresas enfrentan una regulación fitosanitaria que, aunque necesaria para proteger al país de plagas y enfermedades, no siempre responde al ritmo del comercio internacional.

Lo que plantea el gremio

Por ello, el gremio exportador resalta la necesidad de modernizar y clarificar las normas vigentes a fin de evitar retrasos y sobrecostos en los procesos de importación.

En este contexto, indicó que se espera la pronta publicación del nuevo procedimiento de importación de semillas de hortalizas elaborado por la autoridad sanitaria, con lineamientos claros y un periodo adecuado de adecuación.

Ello, garantizando predictibilidad en las próximas campañas agrícolas, refirió el gremio, señalando que los integrantes de esta cadena necesitan conocer los cambios y sus posibles implicancias a futuro.

LEA TAMBIÉN: Se abre un nuevo mercado para la agroexportación: las fresas peruanas ahora llegarán a Brasil

Las semillas que más se importan

Perú importa ‘semillas madre’ de varios vegetales, principalmente de tomate, sandía y melón, con las que luego produce ‘semillas híbridas’ que ofrecen mayor productividad, frutos con mejor calidad, uniformidad de tamaño y resistencia a plagas, las cuales también son exportadas al mundo para la producción hortícola.

Otros de los principales puntos pendientes -anotó Adex- es la actualización del protocolo PRO-SCV-16, cuyo enfoque actual –que incluye la definición de sachet–, no se ajusta a las presentaciones y estándares utilizados por la industria internacional.

La sugerencia es modernizar el concepto a fin de evitar trabas en la importación de semillas destinadas a la comercialización en el mercado interno y a la reexportación.

Exportación de semillas

Respecto a la exportación de semillas, la Gerencia de Agroexportaciones de ADEX informó que sumó US$ 85.6 millones entre enero y septiembre de este año, logrando un alza de 18% respecto al mismo periodo del año pasado (US$ 72.3 millones).

Las más demandadas fueron las de sandía con US$ 23.4 millones, reflejando un aumento de 14% respecto al mismo periodo del 2024. Le siguió la del tomate con US$ 19.4 millones (52%). También destacaron el melón y el pimiento, con US$ 16.8 millones y US$ 16 millones, respectivamente.

Otras fueron las semillas de pepinillo (US$ 3.5 millones), aunque sufrió una caída de -17%, y la lechuga (US$ 825 mil) con un alza de 24%. La calabaza (US$ 291 mil) mostró el mejor resultado con un incremento de 41%.

Países Bajos se consolidó como el principal destino de las semillas con US$ 51.3 millones (evolución de 33%) y una participación del 60%. Le siguió EE.UU. con US$ 19 millones, (-18%) y España con US$ 5 millones 100 mil (124%). Este último fue uno de los mercados más dinámicos.

Otros fueron Israel, (US$ 3 millones 400 mil) y Japón con US$ 2 millones 800 mil. También crecieron los envíos a Chile (109%); en contraste Italia (-77%) y Jordania (-2%) mostraron retrocesos.