La Junta General de Accionistas de Empresa Editora El Comercio aprobó recientemente la conformación de su nuevo Directorio para el periodo 2026-2029, en el marco de su proceso de renovación institucional. Como parte de este cambio, hoy se oficializó la designación de Manuel Antonio García Miró Bentín como presidente del Directorio. En la vicepresidencia, lo acompañará Miguel Aramburú Álvarez Calderón.

El Directorio estará integrado por un total de once miembros. Entre ellos, figuran Sandra Benavides Miró Quesada, Araceli Escalante Miró Quesada, María Fátima de Romaña Miró Quesada, Helena María Gereda Pardo, María Luisa Miró Quesada Dudek, Nora Miró Quesada Woll y Emilio Rodríguez Larraín Miró Quesada. Asimismo, se incorporan como directores independientes María Jesús Hume Hurtado y Diego Jesús Peschiera Mifflin.

Uno de los aspectos destacados de la nueva conformación es la mayor participación femenina dentro del Directorio.

Nuevo Directorio de Empresa Editora El Comercio fue elegido para el período 2026 a 2029. (Foto: GEC).

La trayectoria de Manuel Antonio García Miró Bentín

García Miró Bentín cuenta con más de dos décadas de experiencia en el ámbito periodístico. A lo largo de su trayectoria, ha desempeñado funciones como comunicador, editor y fotoperiodista, además de haber ocupado el cargo de editor central del Área Gráfica del diario.

Asimismo, ha estado vinculado con procesos de transformación interna, participando en iniciativas de rediseño de plataformas y reorganización de la redacción.

En el ámbito corporativo, ha formado parte de los directorios de Compañía Peruana de Radiodifusión S.A., Plural TV S.A.C., Servicios Especiales de Edición S.A. y Prensa Popular S.A.C. Además, ha integrado diversos consejos consultivos editoriales vinculados al grupo.

Con esta nueva estructura, la compañía busca fortalecer su gobierno corporativo en una nueva etapa de gestión.