La Junta de Accionistas de Empresa Editora El Comercio eligió en la víspera a su Directorio para el período comprendido entre 2026 y 2029, integrado por 11 miembros, de los cuales siete son mujeres.

El directorio quedó constituido por Sandra Benavides Miró Quesada, Araceli Escalante Miró Quesada, María Fátima de Romaña Miró Quesada, Helena María Gereda Pardo, María Luisa Miró Quesada Dudek, Nora Miró Quesada Woll, Miguel Aramburú Álvarez Calderón, Manuel Antonio García Miró Bentín y Emilio Rodríguez Larraín Miró Quesada.

Asimismo, se incorporan como directores independientes María Jesús Hume Hurtado y Diego Jesús Peschiera Mifflin, ambos con amplia trayectoria profesional.

Directores independientes

Hume Hurtado cuenta con una amplia trayectoria en el sector financiero y corporativo. Actualmente, es senior advisor en Alteon Partners y fue presidenta del directorio de AFP Integra por más de una década. Asimismo, ocupó cargos de alta dirección en Lazard, donde se desempeñó como presidenta en Perú y luego como senior advisor para América Latina.

Previamente, fue managing director y country head de ING para Perú y Colombia, además de liderar Prisma Inversiones y Finanzas.

Por su parte, Peschiera Mifflin cuenta con experiencia como director independiente en diversas empresas. Actualmente, se desempeña como vicepresidente del directorio de Grupo Maquinarias y forma parte de los directorios de Grupo Efe, Efectiva y Aenza. Asimismo, integra el Consejo Consultivo de la Universidad de Lima.

La elección del presidente y vicepresidente del Directorio se realizará en los próximos días, conforme con lo establecido en el estatuto de la compañía.