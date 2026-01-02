El Directorio de Gestión designó a Víctor Melgarejo como Director Periodístico Interino desde enero de 2026.
El Grupo El Comercio dio a conocer cambios organizacionales en la Dirección Periodística del Diario Gestión. Así, , asume nuevos retos televisivos por lo cual estará de licencia de la dirección del medio económico y se designa a como Director Periodístico Interino a partir del 1 de enero de 2026.

En un comunicado dirigido a su equipo, se indicó que Mariluz “se encontrará de licencia en el diario para atender las necesidades que demande el canal en esta nueva etapa”. El comunicado precisa que, no obstante, mantendrá su vínculo con la marca “a través de sus notas semanales y su participación en los eventos de Gestión”, marca a la que “ha contribuido a construir y fortalecer”.

De manera transitoria, el Directorio designó a Víctor Melgarejo, actual Editor Central, como Director Periodístico Interino “a partir de enero de 2026”. En este rol, tendrá la responsabilidad de “velar por el cumplimiento de los principios rectores y el respeto a la línea editorial del diario, así como por el contenido publicado en las diversas plataformas de la marca”.

El Grupo El Comercio agradece la colaboración y el compromiso del equipo durante la etapa de transición, y señala que estos cambios permitirán “seguir fortaleciendo el proyecto periodístico de Gestión”.

El mensaje está firmado por Luis Alonso Miró Quesada Villarán, presidente del Directorio, y José Manuel Jurado, gerente general, del Grupo El Comercio.

¿Quién es Víctor Melgarejo?

Víctor Melgarejo es el Editor Central de Gestión. Es ingeniero economista por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), cuenta con un diplomado en Comunicación por la Universidad de Piura (UDEP) y ha realizado estudios en Centrum.

Ha laborado en empresas viendo la comunicación corporativa y como docente del Taller de Periodismo Económico en la Universidad San Martín de Porres.

Tiene más de 20 años de experiencia profesional en periodismo económico y comunicación, con trayectoria en cobertura de negocios, finanzas y economía.

