Las empresas vienen evaluando nuevas formas de compensación para atraer y retener talento en sus directorios.
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Zulema Ramirez Huancayo
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El rol de los directores de empresas en el Perú comienza a perder atractivo frente al incremento de responsabilidades, riesgos y exigencias de desempeño.

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