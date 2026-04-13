Aunque en los últimos años se registró un “boom” de profesionales interesados en integrar estos órganos, especialistas advierten que esta tendencia empieza a moderarse, lo que ha llevado a las compañías a replantear sus esquemas de incentivos.

De acuerdo con David Cuervo, Líder People & Investments de Mercer Perú, hoy formar parte de un directorio ya no implica solo asistir a reuniones periódicas, sino asumir un rol más activo en la estrategia, comprender a profundidad la industria y responder por decisiones que pueden tener implicancias legales y patrimoniales.

En medio de este mayor nivel de exigencia, empieza a observarse que entre 5% y 15% de directores prefieren roles de asesoría antes que asumir directorios, señala.

Ante este escenario, el ejecutivo sostiene que las empresas vienen evaluando nuevas formas de compensación para atraer y retener talento en sus directorios.

Marco Antonio Zaldívar, director independiente y especialista financiero, refiere también que el rol de los directores en las empresas peruanas ha experimentado un cambio significativo en los últimos años.

“Lo que antes era visto principalmente como un cargo de prestigio, que aportaba valor al currículum y exigía una participación limitada, hoy implica mayores responsabilidades legales y un nivel más alto de compromiso en la toma de decisiones”, expresó.

En algunos casos, incluso se discute la entrega de bonificaciones o participación en utilidades. (Foto: Agencias).

Dietas

Tradicionalmente, las dietas -pagos por asistencia a sesiones- han sido el principal mecanismo de retribución, mencionó Cuervo. Sin embargo, cada vez más compañías exploran esquemas que incluyen componentes variables, vinculados al desempeño o incluso a resultados de largo plazo, detalló.

Así, destacó, se analiza la posibilidad de incorporar incentivos adicionales por participación en comités clave, como auditoría, riesgos o sostenibilidad, así como mecanismos que ordenen mejor los intereses de los directores con los de la organización.

En algunos casos, incluso se discute la entrega de bonificaciones o participación en utilidades, una práctica más extendida en mercados internacionales, enfatizó.

“Las empresas enfrentan el desafío de hacer más atractivo este rol. Si bien la compensación económica es un factor relevante, no es determinante hoy en día”, precisó Zaldívar.

No obstante, el especialista considera que vincular excesivamente la remuneración a resultados de corto plazo podría generar incentivos inadecuados, alejando a los directores de su función principal que es velar por la sostenibilidad y estrategia de largo plazo de la empresa.

Asesoría

Zaldívar refiere que el interés por integrar directorios comienza a moderarse en ciertos perfiles. Profesionales con experiencia evalúan con mayor cautela los riesgos asociados al cargo, especialmente en empresas con problemas de reputación, conflictos entre accionistas o prácticas agresivas, especificó.

“En estos casos, algunos optan por mantenerse al margen o asumir roles de asesoría, priorizando espacios donde su participación tenga mayor impacto y menor exposición”, declaró.

Argumenta que este giro responde, en parte, a la incorporación de nuevas normas de cumplimiento y exigencias regulatorias, incluidas disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que han elevado el estándar de supervisión sobre los directorios.

Como consecuencia, ser director ya no es una función meramente honorífica, sino una posición que demanda tiempo, preparación y exposición a riesgos reputacionales y patrimoniales, manifestó.

Ser director ya no es una función meramente honorífica, sino una posición que demanda tiempo, preparación y exposición a riesgo. Foto: Freepik.

Influencia en toma de decisiones

En algunas empresas, el rol del directorio enfrenta limitaciones prácticas, señala Zaldívar. “Aunque formalmente participa en la toma de decisiones, en la práctica varias de ellas llegan ya definidas por los accionistas o el grupo de control”, manifestó.

Esto reduce su capacidad de influencia y genera cuestionamientos sobre su efectividad, anotó.

Por su parte, Cuervo indicó que la mayoría de empresas buscan directorios más activos e independientes, capaces de aportar en entornos complejos y con horizontes estratégicos más cortos.