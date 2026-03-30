Los tokens resultan útiles al hacer posible el comercio y el seguimiento de fracciones del total de un activo.
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Agencia Bloomberg
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El mantenimiento de registros financieros suele acaparar titulares sólo cuando algo ha salido muy mal. La ‘tokenización’ podría ser la excepción. Larry Fink, de BlackRock, y Vlad Tenev, de Robinhood Markets, son dos ejecutivos que ensalzan la capacidad de la liquidación en tiempo real basada en la cadena de bloques, o “blockchain”, para transformar el comercio y la inversión. ¿Qué sería una señal de éxito? Que los inversores ni siquiera lo noten.

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