Lo que hasta hace poco parecía una escena de ciencia ficción hoy forma parte de la vida universitaria. Cuatro robots humanoides ya recorren los espacios de la Universidad Señor de Sipán (USS), donde serán utilizados como herramientas de aprendizaje e investigación para acercar la inteligencia artificial a la experiencia práctica de miles de estudiantes.

La institución incorporó cuatro robots Walker TienKung, convirtiéndose en una de las primeras universidades del país en integrar este tipo de tecnología dentro de su proceso formativo. Uno estará en la sede central de Chiclayo y los otros tres en las filiales de Lima, Trujillo y Piura, con el objetivo de impulsar proyectos en inteligencia artificial, robótica, automatización y transformación digital en sus cuatro campus.

Pero el objetivo va más allá de contar con tecnología de última generación. Los robots funcionarán como laboratorios vivos para que los estudiantes desarrollen proyectos, experimenten con nuevas aplicaciones y adquieran competencias cada vez más demandadas por el mercado laboral.

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es que los propios estudiantes participarán en el entrenamiento de los robots. A través de la incorporación de información y contenidos, contribuirán a que los humanoides puedan interactuar considerando las características culturales y sociales de las ciudades donde estarán presentes.

“Los alumnos serán los encargados de retroalimentar con información a los humanoides para que estén basados en la cultura y las creencias de cada una de las ciudades”, explicó Acuña. Como parte de esta apuesta, la universidad anunció la creación de la primera Escuela de Humanoides del país, una iniciativa que buscará preparar a los estudiantes para desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial y responder a las nuevas demandas del mercado laboral.

“Hemos decidido tener la primera Escuela de Humanoides en el país. Sabemos que esto ayudará a formar profesionales de acuerdo con las necesidades del mercado y permitirá que esta tecnología contribuya al crecimiento de la sociedad”, afirmó el presidente del Directorio de la USS.

Con esta iniciativa, la universidad busca que la inteligencia artificial deje de ser un concepto que solo se estudia en teoría para convertirse en una experiencia cotidiana de aprendizaje. La apuesta apunta a formar profesionales capaces de comprender, desarrollar y aplicar tecnologías emergentes en distintos sectores, en un contexto donde la innovación ya no es una posibilidad del futuro, sino una herramienta del presente.

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