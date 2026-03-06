El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció la reposición del Puesto de Comando Unificado ubicado en la plaza Gastañeta, en el Cercado de Lima, tras una reunión sostenida con el presidente de la República, José María Balcázar, y miembros del gabinete ministerial.

De acuerdo con el burgomaestre, uno de los principales acuerdos alcanzados en el encuentro fue restablecer este centro de operaciones, que permitirá articular las acciones de seguridad entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Municipalidad Metropolitana de Lima.

“Se aceptó nuestro pedido de reponer este puesto unificado de comando que está integrado por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y agentes de la Municipalidad Metropolitana de Lima. A partir de hoy ya está nuevamente en operaciones”, señaló.

Cabe recordar que el Puesto de Comando Unificado había sido retirado tras concluir el anterior estado de emergencia. Sin embargo, con la reciente ampliación de esta medida en Lima, la comuna capitalina solicitó su reinstalación para fortalecer la coordinación operativa entre las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana.

Presencia policial en la avenida Aviación

Durante la reunión —coordinada por el alcalde y la presidenta del Consejo de Ministros— también se acordó mantener el apoyo permanente de efectivos policiales en la avenida Aviación.

Reggiardo indicó que la presencia policial continuará en esta vía luego del operativo ejecutado por la Municipalidad de Lima para recuperar las cuadras 2 a 9 de esta importante avenida en el distrito de La Victoria.

“No se va a reducir el personal, se va a seguir contando con la presencia policial ahí permanentemente. La Municipalidad Metropolitana de Lima estará muy atenta a que no se generen situaciones de reagrupamiento en espacios ya recuperados donde se realizaban prácticas indebidas, ilegales y delincuenciales”, afirmó.

Propuesta de un “zar” de seguridad

Asimismo, el alcalde señaló que planteó al Ejecutivo la designación de un “zar de la seguridad ciudadana” y la creación de una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana, instancia que permitiría articular de manera más eficiente las acciones del Estado frente a la delincuencia.

Según explicó, esta entidad permitiría coordinar de forma simultánea a instituciones como la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario.

“El presidente de la República lo tomó con muy buena disposición, van a tenerlo en consideración para poder implementarlo. Si no realizamos un trabajo de forma articulada, creo que no vamos a poder ganar la batalla”, sostuvo.

El alcalde brindó estas declaraciones tras participar en la ceremonia de reconocimiento a once mujeres destacadas realizada en el Palacio Municipal, en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer.