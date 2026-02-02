Link Retail Real Estate, el desarrollador y operador del centro comercial Portal F Pizarro, en pleno centro de Trujillo, ahora busca incoporar un nuevo concepto a su portafolio. Se trata de The Square, un community center que se desarrollará sobre un terreno de aproximadamente 11,000 metros cuadrados (m2) en el distrito de Surco.

En concreto, el proyecto contará con 18,500 m2 de área arrendable, distribuidos en tres niveles comerciales y 34,000 m2 construidos , donde se albergarán negocios de deportes, tecnología, gastronomía, servicios y entretenimiento.

De momento, el recinto tendrá como tienda ancla principal a un supermercado Wong (Cencosud); seguido de tiendas de Dollarcity y Smartfit , además de un boulevard de restaurantes, un food hall y operadores de entretenimiento que funcionarán como anclas de experiencia.

“Hoy The Square ya registra un avance de obra del 45% y una comercialización superior al 70% del área arrendable, lo que confirma el alto interés del mercado por este formato y esta ubicación”, señaló Guillermo Carbonel, gerente general de Link Retail Real Estate.

Inauguración del establecimiento comercial

La inauguración del community center The Square está previsto para la tercera semana de noviembre próximo, específicamente, en el cruce de la avenida Primavera y la calle Aldebarán (Surco). La empresa considera estratégica esta ubicación, con un 96% de la población residente perteneciente al nivel socioeconómico A y B, y una alta población estudiantil.