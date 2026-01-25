Las intensas lluvias que cayeron en los útltimos días incrementaron el caudal río Mayo. (Foto referencial: Andina)
Las intensas lluvias que cayeron en los útltimos días incrementaron el caudal río Mayo. (Foto referencial: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Las intensas lluvias registradas en los últimos días incrementaron el caudal del afluente, provocando que sus aguas ingresen a varias viviendas ubicadas en la margen izquierda, dejando a decenas de familias conviviendo con la inundación desde el último fin de semana.

En Sapote, la escena se repite cada año: casas anegadas, pertenencias dañadas y vecinos que intentan proteger lo poco que tienen ante el avance del agua. Carmen Rosa, una de las afectadas, contó que desde el domingo el río comenzó a filtrarse en su vivienda, obligándola a elevar electrodomésticos y enseres sobre mesas y superficies improvisadas para evitar mayores pérdidas. El agua, asegura, no dio tregua, informó la Agencia Andina.

Lo que más indigna a los pobladores no es solo el impacto del desborde, sino la ausencia total de las autoridades. Hasta el momento, ningún representante del gobierno local, provincial o regional se ha hecho presente para evaluar los daños, identificar riesgos o brindar apoyo a las familias afectadas, reclamaron.

LEA TAMBIÉN: Lluvias intensas mantienen al río Huallaga en alerta naranja por riesgo de desborde

Durante un recorrido por la zona, se pudo constatar que varias viviendas continúan completamente cubiertas por el agua.

Frente a esta situación, l Piden que las autoridades coordinen acciones inmediatas de evaluación, atención y prevención, advirtiendo que las lluvias continúan y que el nivel del río Mayo podría volver a incrementarse en cualquier momento, agravando aún más la emergencia.

Calles inundadas. Foto referencial / GEC.
Calles inundadas. Foto referencial / GEC.

La situación en Sapote no solo refleja la fuerza de la naturaleza, sino también una problemática estructural que persiste en el tiempo: la falta de prevención, planificación y presencia oportuna del Estado.

LEA TAMBIÉN: Arequipa: lluvias intensas provocaron afectaciones en 68 colegios de la región

Mientras el río sigue avanzando, la vulnerabilidad de las familias queda expuesta y el llamado es claro: actuar antes de lamentar nuevas pérdidas.

TE PUEDE INTERESAR

Senamhi: lluvias mejoran las perspectivas de la campaña agrícola 2025-2026
Senamhi: calor diurno en Lima supera los 30 °C de temperatura
Senamhi: hay 47 provincias declaradas en alerta roja por posible activación de quebradas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.