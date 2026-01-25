El río Mayo volvió a desbordarse en Moyobamba, región San Martín, y la localidad de Sapote, una vez más, quedó entre las más golpeadas. Las intensas lluvias registradas en los últimos días incrementaron el caudal del afluente, provocando que sus aguas ingresen a varias viviendas ubicadas en la margen izquierda, dejando a decenas de familias conviviendo con la inundación desde el último fin de semana.

En Sapote, la escena se repite cada año: casas anegadas, pertenencias dañadas y vecinos que intentan proteger lo poco que tienen ante el avance del agua. Carmen Rosa, una de las afectadas, contó que desde el domingo el río comenzó a filtrarse en su vivienda, obligándola a elevar electrodomésticos y enseres sobre mesas y superficies improvisadas para evitar mayores pérdidas. El agua, asegura, no dio tregua, informó la Agencia Andina.

Lo que más indigna a los pobladores no es solo el impacto del desborde, sino la ausencia total de las autoridades. Hasta el momento, ningún representante del gobierno local, provincial o regional se ha hecho presente para evaluar los daños, identificar riesgos o brindar apoyo a las familias afectadas, reclamaron.

Durante un recorrido por la zona, se pudo constatar que varias viviendas continúan completamente cubiertas por el agua.

Frente a esta situación, los vecinos de Sapote alzaron su voz para exigir una respuesta articulada y urgente del Estado. Piden que las autoridades coordinen acciones inmediatas de evaluación, atención y prevención, advirtiendo que las lluvias continúan y que el nivel del río Mayo podría volver a incrementarse en cualquier momento, agravando aún más la emergencia.

Calles inundadas. Foto referencial / GEC.

La situación en Sapote no solo refleja la fuerza de la naturaleza, sino también una problemática estructural que persiste en el tiempo: la falta de prevención, planificación y presencia oportuna del Estado.

Mientras el río sigue avanzando, la vulnerabilidad de las familias queda expuesta y el llamado es claro: actuar antes de lamentar nuevas pérdidas.