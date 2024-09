En conferencia del Consejo de Ministros, Astudillo mencionó que hasta el momento se registraron 241 incendios forestales, 182 ya fueron extinguidos. Actualmente, hay 26 siniestros controlados y 33 activos. “Representa el 75% de los incendios controlados”.

Ante esto, destacó que “el declarar en estado de emergencia significa que le damos un instrumento importante al gobernador regional porque tendría la posibilidad de hacer modificaciones presupuestales ahí donde se necesita”.

Radiografía de las zonas declaradas en emergencia

Amazonas

Gestión conversó con Willy Requejo, presidente de la Cámara de Comercio de Amazonas, quien destacó que uno de los sectores más golpeados es el turismo, seguido por la agricultura y el comercio.

Señaló que Amazonas perdió un espacio arqueológico que era un punto importante en el turismo; se trata de “La Ciudad de los Muertos”.

“Los incendios han causado daños irreparables en varios sectores económicos clave. Este sitio formaba parte de la cultura Chachapoyas, ahí se albergaban tumbas y mausoleos construidos en la ladera de un acantilado, lo que parece que fue un sitio funerario de importancia para esta cultura”, indicó.

Guardaparques forestales del Sernanp atendiendo un incendio forestal en el distrito de Iberia, provincia de Tahuamanu, Madre de Dios. Foto: Sernanp.

“Este lugar tenía gran afluencia porque formaba parte de los tours que se ofrecían en la región. Ahora tenemos un espacio menos que visitar. Este impacto afecta a los guías turísticos, restaurantes y artesanos de la zona porque ya no podrán ofrecer sus servicios ni productos”, sostuvo.

Requejo alertó que esta problemática podría generar que cerca del 30% de personas que se dedican a este sector se queden sin empleo.

Agricultura

No solo la flora y fauna están siendo arrasadas por las llamas, Requejo informó que son miles de hectáreas de cultivos que se ven afectadas por estos siniestros.

Existen tres productos básicos en que se evidenciará una caída en su producción, se trata de papas, habas y arvejas.

“Las pérdidas podrían estimarse al alrededor de 6,000 hectáreas de cultivos. La papa Huayro, Canchán y Yungay son las más afectadas. Se prevé un posible desabastecimiento de productos agrícolas en la ciudad y zonas aledañas”, explicó.

El representante de la cámara de comercio de esta localidad, sostuvo que el Gobierno debería implementar seguros que cubran los daños por incendios forestales a fin de proteger las zonas dañadas y las cosechas.

“Se debería invertir en reforestación y recuperación de la biodiversidad. El Gobierno debe no abandonar a las comunidades locales y debería concentrarse en fomentar el desarrollo sostenible”, expresó.

Ucayali

En diálogo con Nancy García Jiménez, presidenta de la Cámara de Comercio de Ucayali, explicó que la situación es tan crítica como en San Martín y Amazonas.

Según detalló, uno de los sectores más afectados es la agricultura. “Estos incendios han devastado los cultivos de palma aceitera, cacao, limón y arroz, afectando gravemente la economía local. Se estima que la afectación en agricultura supera el 50%, pero aún no contamos con las cifras precisas debido a la magnitud del problema”.

Como se recuerda, en los meses de mayo, junio, los agricultores inician sus plantaciones para que sus cosechas den frutos a inicios del próximo año. Sin embargo, ante los problemas de la crisis hídrica y altas temperaturas, estos productos podrían escasearse y causar desabastecimiento para la localidad de Ucayali.

Piscigranjas

Las piscigranjas en Ucayali juegan un rol importante en la economía local y en la sostenibilidad alimentaria. Esta región, debido a su clima, es ideal para la cría de peces como el paiche, la tilapia y el gamitana. “Personas cercanas nos cuentan cómo estos incendios están afectando a las piscigranjas. Esto está golpeando a todos los sectores y son los más vulnerables quienes sufren más porque no tendrán para costear la canasta básica de alimentos”.

Turismo

El turismo en Ucayali ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años debido a su biodiversidad, dando oportunidad al ecoturismo. No obstante, estos siniestros están haciendo que los turistas retrocedan en su elección para conocer lugares. Esto afecta a toda la cadena económica ya que se cancelan reservas hoteleras; no hay trabajos para los guías turísticos, los restaurantes decaen y los artesanos no pueden ofrecer sus productos.

“Se estima que el sector turístico ha sufrido una caída de más del 50%, lo cual perjudica las rutas agroecológicas y las visitas a plantaciones que promueven los productos de la región. Como Cámara de Comercio pedimos que se activen planes de emergencia, se manejen bien los recursos, y se sancione a los responsables de los incendios. Además, se solicita la creación de una cultura preventiva entre los agricultores y mayor control de prácticas ancestrales de quema”, precisó.

Incendios forestales en Perú

Salud

La problemática se extiende aún más, ya que la cantidad de humo que se registra en diversos lugares de Ucayali, ocasiona enfermedades respiratorias.

“El humo de los incendios está afectando a la población, especialmente a niños, lo que podría tener consecuencias graves a largo plazo. No se han tomado suficientes medidas preventivas, como el uso de mascarillas, y tampoco se ha declarado que los estudiantes no asistan a clases, al menos hasta que se controlen estos siniestros”, añadió.

Región San Martín

San Martín es la tercera región que acaba de ser declarada en estado de emergencia. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), se registran un total de 7 incendios forestales.

Anaximandro Rojas, presidente de Conveagro indicó que en esta región los más afectados son los agricultores, sobre todo los productores de cacao.

“La combinación de incendios y la falta de lluvias ha afectado la floración y crecimiento del cacao, con la posibilidad de reducir la producción en un 50% si las condiciones climáticas persisten. La caída en la producción de cacao generará pérdidas significativas, afectando tanto a pequeños productores como a organizaciones que podrían enfrentar dificultades para cumplir contratos de exportación”, sostuvo.

Asimismo, destacó que San Martín es el más grande productor de cacao, ya que producen el 50% de las 160 mil toneladas que se registran por año.

“Los inconvenientes se verán durante el primer trimestre del 2025. La recuperación de las tierras afectadas es difícil, ya que el suelo se empobrece tras los incendios. Además, las nuevas plantaciones de cacao tardan años en producir”, indicó.

Incendio forestal afectan a varios sectores del Perú. Foto: Difusión.

Fauna silvestre en peligro

En el distrito de Cacatachi, el fuego arrasó con más de 100 hectáreas de vegetación, afectando gravemente el ecosistema y forzando a numerosas especies a abandonar su hábitat. Bomberos y pobladores locales son testigos de cómo decenas de animales, entre ellos armadillos y osos perezosos, han perecido en medio de las llamas, algunos encontrados completamente calcinados, mientras que otros han sido rescatados con graves heridas.

Rubén Díaz, miembro de la Compañía de Bomberos de Tarapoto, señaló que los incendios forestales han sido frecuentes en los últimos días, lo que agrava las pérdidas de biodiversidad en la región.

Sanciones por iniciar incendios forestales

Anibal Urtecho, especialista en Responsabilidad Civil y asociado senior del Estudio Monroy & Shima Abogados, informó que frente a este tipo de eventos, los agentes responsables de provocar un incendio forestal y, por ende, las consecuencias que de ello se deriven pueden ser requeridos al pago de una indemnización económica por los daños y perjuicios que su conducta ocasionó.

En los casos de Responsabilidad Civil, para que las víctimas de incendios forestales puedan llevarlos a juicio tendrían que invitar a conciliar a los agentes individuales que logren identificar como los responsables del incendio y sus consecuencias. Agotado dicho trámite, estarán habilitadas para recurrir al Poder Judicial y presentar una demanda de indemnización por daños y perjuicios.

A efectos de acreditar la responsabilidad del agente identificado como quien ocasionó el incendio, los medios probatorios podrían ser directos o indirectos. De esa manera, se podrían tener en cuenta los medios probatorios documentales como los resultados de la investigación realizada por la autoridad policial y/o administrativa de la materia (fotos, videos), así como un informe elaborado por un especialista contratado por la parte demandante, medios probatorios periciales como los informes elaborados por expertos imparciales nombrados por el juez a cargo del proceso (ingenieros, científicos, etc.)

