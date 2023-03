¿Cuál es el trabajo que tiene actualmente el IFC en el Perú?

La cartera que tenemos ahora mismo en el Perú es de unos US$ 500 millones y está distribuida en diferentes sectores: financiero, agropecuario, manufacturero e infraestructura. En los últimos años el volumen de inversión no ha sido tan elevado porque había bastante liquidez en el sistema.

¿Qué expectativas tienen para este año?

Vemos que este año vamos a crecer significativamente más y el potencial que vemos para los próximos años es bastante alto y esa es la razón por la cual IFC está incrementando la presencia en el Perú trayendo más gente para que esté basada aquí en Lima e incrementando el apoyo que ofrecemos a las inversiones que realizamos en el país.

¿La cartera que financian de US$ 500 millones este año a cuánto debería subir?

Tenemos un plan de financiar entre US$ 1,500 millones y US$ 2,000 millones en los próximos cuatro años, entre el 2023 y 2027.

¿Qué tiene que suceder en el Perú para que esta esta potencial inversión se puede hacer realidad?

No es una sola cosa, hay una combinación de factores. Lo primero es tener una visión de mediano y largo plazo, más allá de un Gobierno, un pacto institucional y de país con una visión 2030 o 2040. Lo segundo es tener una estabilidad institucional para atraer flujos de capital de largo plazo. Lo tercero es acordar cuáles son las prioridades del país independientemente de cuál sea el gobierno o quienes estén en el poder.

¿Hay confianza para invertir en el Perú?

Confianza en el Perú hay, porque sino no habría evolucionado el tipo de cambio como lo hizo, por ejemplo. Claramente existe una estabilidad que es buena y genera confianza. ¿Pero es esa confianza la necesaria para llevar al país al siguiente nivel? No ¿Es suficiente cm esa confianza y estabilidad macroeconómica? No. Pero es una condición necesaria, sino estaríamos hablando de otra cosa.

¿El Perú está soportado por su fortaleza macroeconómica?

Se ha trabajado mucho para tener esa fortaleza macroeconómica, pero no podemos cantar victoria por eso. Se tiene que decir que gracias eso que tenemos y utilicémoslo. Hay muchos países que no tienen esta estabilidad y tienen que luchar o jugar en otra división.

De los US$ 500 millones que actualmente tienen en cartera ¿Cuál es el sector que más recursos se ha financiado?

En el sector financiero tenemos US$ 320 millones y en infraestructura son US$ 140 millones. El resto es manufactura, agrícola y turismo.

¿Por qué hay más recursos en el sector Financiero?

La forma en que el IFC trabaja es hacer préstamos de cierta envergadura y eso nos limita la capacidad de llegada a pymes o empresas lideradas por mujeres que son más pequeñas. Para llegar a ese tipo de prestatarios es a través de entidades financieras. Préstamos al BBVA, a Mibanco, a Caja Arequipa, son tres ejemplos de transacciones que hemos realizado recientemente con el objetivo de que es el dinero de que les prestamos lo utilicen para prestar pymes o empresas lideradas por mujeres. O para invertir en edificios sostenibles.

¿Y los US$140 millones que están en la cartera de infraestructura donde se está invirtiendo?

La cartera actual está fundamentalmente concentrada en el aeropuerto Jorge Chávez. El IFC entró como accionista con un porcentaje significativo de inversión porque es la obra de infraestructura más importante del país en términos de volumen y se consideró era clave porque generaba muchas externalidades positivas como el tema de logística y el impacto de comercio internacional que iba a ser elevado, además del impacto que tiene en las personas.

¿De cuánto es la inversión del IFC en el aeropuerto Jorge Chávez?

Son US$ 112 millones que representa el 20% del total de la financiación del capital del aeropuerto. El IFC tiene un límite del 20% de participación accionarial en empresas. Estamos en el límite de lo que podemos y es una señal de la relevancia que le damos a esa participación porque creemos que es clave para el desarrollo del Perú.

¿Tienen algún interés en la cartera actual que ha lanzado ProInversión?

Venimos trabajando mucho en las APP. Estamos en el proyecto de obras de cabecera y también en inversión que se denomina infraestructura social como educación y salud.

¿Cuál es la evaluación que hace el IFC sobre el desarrollo de la infraestructura en el Perú?

Hay muchísimo que hacer porque es un problema que limita la competitividad de la economía y la inclusión, porque al final tener carreteras o transportes, no solo es bueno para los grandes comerciantes sino para que la gente pueda transportarse y desarrollar las zonas rurales. Se han hecho cosas pero es necesario hacer mucho más.

¿A qué velocidad cree que está yendo el Perú en el desarrollo de infraestructura?

Honestamente creo que estamos lentos, estamos yendo despacio.

¿Se ha frenado el impulso de la infraestructura o siempre hemos estado lentos?

Ha habido una ralentización por diferentes motivos. El Perú cuenta con cosas espectaculares Más allá de las consideraciones geográficas, tiene un sistema financiero o un sector bancario súper sólido, un Banco Central absolutamente creíble, un nivel de endeudamiento muy bajo y unas condiciones macroeconómicas realmente atractivas. Pero tenemos que volver a tomarnos en serio el sistema de pensiones para la financiación a largo plazo.

¿Cuál debe ser la hoja de ruta del país para mejorar la infraestructura?

La hoja de ruta del país Debería ser, por un lado reconocer los proyectos bancables o bancarizables, cuáles son las “joyas de la corona” que pueden dar un mayor dinamismo económico o puede ser la conectividad, la infraestructura tecnológica, la logística, la social y la adaptación climática en donde creo que estamos perdiendo tiempo.

Objetivos del financiamiento del IFC

El monto de hasta US$ 2,000 millones que tiene previsto financiar el IFC en el Perú hasta el 2017 tienen tiene tres objetivos fundamentales.

Uno inclusión financiera sobre todo de género. El segundo gran Pilar es la productividad y competitividad que viene vinculado a que Perú es un país que requiere competencia, pues hay muy pocas empresas pymes que terminan siendo medianas empresas. Se busca que la economía suba un escalón en el nivel de productividad y competitividad.

El tercer Pilar es la sostenibilidad por el cambio climático, pues si bien Perú no es uno de los más contaminantes sí es uno de los más expuestos al cambio climático.

En el estudio que realizo la entidad a fines del año pasado, en 15 de los indicadores medidos, en el nivel de vulnerabilidad Perú sale súper alto en 10 de ellos. En términos de impacto de sequía, de inundaciones, entre otros.