Enfocadas en la campaña del Día del Padre, las importaciones de productos asociados con esta campaña mostraron resultados mixtos entre febrero y mayo de 2026, respecto al mismo periodo de 2025, informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Entre las categorías con mejor desempeño, destacaron los audífonos, cuyas importaciones crecieron 209% en valor, alcanzando US$ 24.4 millones; y 62% en cantidad, con la adquisición de 3.9 millones de unidades. De esta manera, este producto se consolida como uno de los obsequios más demandados para esta fecha, pues el valor importado triplica los US$ 7.8 millones registrados en la misma temporada de 2025.

China concentró el 96% de las importaciones de audífonos en el mercado peruano, consolidándose como el principal proveedor. Vietnam ocupó el segundo lugar con una participación de 2%.

Otra de las categorías que resaltó fueron los relojes, cuyas importaciones registraron un crecimiento de 50% en valor, alcanzando los US$ 5.2 millones; y de 41.2% en volumen con 310,699 unidades importadas. China nuevamente lideró el abastecimiento con el 58% del total, principalmente, con dispositivos electrónicos, relojes inteligentes (smartwatches) y opciones de moda accesible. A ese origen, le siguen Suiza con un 26%, Japón con 10% y Singapur con el 2%.

En particular, en el segmento de los smartwatchs, las importaciones crecieron 12% y 23% en valor y volumen, respectivamente, respecto al mismo periodo de 2025.

“Suiza mantiene el liderazgo en el segmento de lujo y alta gama, mientras Japón mantiene su histórico legado de confiabilidad técnica y componentes de calidad, composición que refleja un mercado sumamente competitivo”, señaló el Idexcam.

La categoría de audífonos fue una de las cuales mostró incremento en importaciones en vísperas de la campaña del Día del Padre. (Foto: difusión).

Categorías menos favorecidas

En contraste, las importaciones de calzado retrocedieron en dos dígitos, con caídas de 12.50% en valor y 16.5% en volumen. Vietnam se mantuvo como líder del sector con una participación de 31%, seguido de China con 28%, y Brasil con 9%.

En tanto, las billeteras registraron desempeños mixtos con una ligera disminución de 1% en valor y un incremento de 2% en volumen. China concentra el 72% de las importaciones de billeteras, seguida por Vietnam con el 12%, India con 5 % y Colombia con 4%.