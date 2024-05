La startup peruana especializada en comida plant based Peruvian Veef concretó una ronda de capital por US$280,000 de los fondos estadounidenses Ahimsa Capital y Sustainable Food Ventures. Así, la foodtech destinará estos fondos para posicionarse en su nicho (carne a base de plantas) en Perú para luego llevar la marca a Chile en 2025.

Dicha empresa, liderada por las ingenieras industriales Karina Zegarra (30) y Linda Obregon (33), logró el respaldo de fondos como Ahimsa, que ya ha invertido en el fabricante de huevos veganos, la startup Eat Just, la primera empresa en comercializar carne cultivada. En tanto, Sustainable Food Ventures ha invertido en la empresa chilena The Not Company, fondo del reconocido inversionista Ryan Bethencourt.

“Estamos contentas de tener a Ahimsa Capital liderando esta ronda de inversión. Su experiencia y trayectoria en la industria foodtech se alinean perfectamente con nuestra visión de crear soluciones sostenibles y trascendentes para la industria alimentaria”, comentó Linda Obregon, también Chief Security Oficer de Peruvian Veef.

Hacia más países

Además, las fundadoras de Peruvian Veef prevén abrir una ronda de inversión semilla por US$1 millón en el primer trimestre del 2026 para expandirse a Colombia y México.

Según el portal Tekios, Peruvian Veef busca convertirse en la principal empresa de proteínas alternativas en Perú para el 2024. Su plan de expansión a mediano-largo plazo apunta a toda Latinoamérica.

Peruvian Veef cuenta con un portafolio de 11 productos como carne de res, pollo, embutidos y platos peruanos como anticucho y pollo parrillero, elaborados a base de plantas. En 2023, la foodtech fue una de las veinte stratups ganadoras de la novena generación de StartupPerú, a través del cual accedió a un fondo inicial de S/150,000, recordó la firma.

