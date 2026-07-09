La nueva tienda en Huacho es la primera tienda insignia de 360 Energy Drink en el norte chico. (Foto: Difusión)
La nueva tienda en Huacho es la primera tienda insignia de 360 Energy Drink en el norte chico. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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, empresa de bebidas de la familia Añaños Alcázar, inauguró en Huacho su primera tienda insignia del en el norte chico del país, con la que busca ampliar su presencia en el canal tradicional y reforzar la relación con , un segmento que sigue siendo uno de los principales motores del comercio en el Perú.

La nueva tienda forma parte de una estrategia con la que la compañía busca trasladar parte de su inversión publicitaria al punto de venta, integrando exhibición de marca, experiencia de compra y ejecución comercial en un mismo espacio. Según la empresa, el objetivo es generar mayores oportunidades de negocio para sus aliados comerciales y pequeños emprendedores.

La primera tienda insignia en Huacho es una muestra de la confianza que tenemos en el potencial del norte chico. Creemos en el talento emprendedor de la región y queremos seguir construyendo oportunidades de crecimiento junto a nuestros aliados comerciales”, señaló , gerente Comercial Nacional de .

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La elección de Huacho responde al peso que tiene esta zona para la operación de la empresa. cuenta con más de 28 mil puntos de venta activos entre Chancay, Huaral, Huarmey, Chimbote y El Santa. A nivel nacional, su red supera los 230 mil puntos de venta y la compañía proyecta rebasar los 250 mil durante este año.

La apuesta por este formato también se enmarca en la estrategia comercial que ISM viene desplegando para fortalecer el canal tradicional. Hace poco, . En ese contexto, la apertura de tiendas insignia busca reforzar su presencia en el punto de venta y estrechar el vínculo con los pequeños comercios.

En 2025, ISM anunció mejoras por alrededor de S/ 1.2 millones en su planta de Huaura, que incluyeron una nueva subestación eléctrica y obras para ampliar su capacidad logística. (Foto: Difusión)
En 2025, ISM anunció mejoras por alrededor de S/ 1.2 millones en su planta de Huaura, que incluyeron una nueva subestación eléctrica y obras para ampliar su capacidad logística. (Foto: Difusión)

Expansión del canal tradicional

La empresa indicó que este formato será impulsado por 360 Energy Drink, una de las marcas que más crece dentro de su portafolio. “Impulsamos acciones que van más allá de la visibilidad comercial, promoviendo el desarrollo del emprendimiento local mediante proyectos que integran experiencia de marca, crecimiento comercial y cercanía con el consumidor”, afirmó Pastor.

Esta iniciativa se suma a las inversiones que viene realizando en sus y Arequipa para mejorar su capacidad operativa y distribución. De acuerdo con la empresa, durante el último año estas actividades generaron más de 500 empleos directos e indirectos en la zona del norte chico, como parte de su estrategia para fortalecer su presencia en esa región.

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