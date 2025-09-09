El sistema de salud en el Perú enfrenta un panorama crítico. Más de 8,800 establecimientos del primer nivel de atención presentan carencias graves en equipamiento, infraestructura y personal, según reveló la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes). Esto representa el 95.9% del total de postas médicas y centros de salud, que deberían ser la puerta de entrada a la atención temprana y cercana para la población.

Diseñados para atender necesidades comunes, como una fiebre, una vacunación o el control de enfermedades crónicas, estos centros deberían garantizar accesibilidad y rapidez.

“Casi todos los centros de salud están en condiciones inadecuadas, dejando a la población desprotegida. Incluso en las regiones con los mejores resultados, como Cusco o Ayacucho, más del 88% presenta deficiencias. Esto refleja que la experiencia de la pandemia no ha servido para impulsar los cambios necesarios”, advirtió Franco Saito, economista de Redes.

Cuando las postas fallan por falta de medicamentos, personal o limitaciones de horario, los pacientes terminan recurriendo a hospitales, generando congestión por casos que pudieron resolverse de inmediato. La situación es aún más crítica en regiones como Pasco, Tumbes, Madre de Dios o Ica, donde apenas uno o dos establecimientos cumplen con la capacidad mínima adecuada.

Para Saito, este problema no solo es médico, sino también económico. “Muchas veces las personas pierden un día de trabajo o ventas por atender su salud o la de un familiar. Estas dificultades generan gastos adicionales en transporte, medicamentos o consultas, y al mismo tiempo reduce la productividad y competitividad de las regiones”, sostuvo.

El primer nivel de atención, clave para la salud preventiva, enfrenta una crisis: casi todos sus establecimientos están en condiciones inadecuadas. Foto: Andina.

El economista también llamó la atención sobre la baja capacidad de ejecución de recursos. Hasta agosto de este año, los gobiernos regionales solo habían ejecutado el 53% de su presupuesto en salud, mientras que los gobiernos locales llegaron al 38%. Pasco muestra el desempeño más crítico, con apenas 24% de ejecución, pese a la creciente necesidad de su población.

Frente a este escenario, Saito enfatizó que “invertir en salud es clave para garantizar acceso universal y sostenible a los servicios que la población necesita. Esto implica aumentar el gasto público, usar los recursos de manera eficiente y complementar con la participación del sector privado en obras y proyectos”.

Finalmente, recalcó que la salud no solo debe entenderse como un gasto, sino como una inversión estratégica para el desarrollo del país. “Está demostrado que poblaciones más sanas generan mayor productividad, crecimiento económico y bienestar social. Por eso, destinar al menos el 6% del PBI a salud –como sugiere la Organización Panamericana de Salud– no debe verse como un gasto, sino como la clave para reducir desigualdades y construir un futuro más justo y sostenible”, concluyó.