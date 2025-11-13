La metodología Salsa utiliza IA para optimizar investigación y diseño de soluciones. Desde su lanzamiento, han alcanzado a más de 100 empresas con su esquema. Foto: Salsa Growth Partners
La metodología Salsa utiliza IA para optimizar investigación y diseño de soluciones. Desde su lanzamiento, han alcanzado a más de 100 empresas con su esquema. Foto: Salsa Growth Partners
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

En un mercado saturado de presentaciones y diagnósticos estratégicos que no suelen llegar a la acción, Adriana Roe y María Camino apostaron desde hace tres años por Salsa Growth Partners, firma con la que reinventaron la consultoría al unir la estrategia y la ejecución.

TE PUEDE INTERESAR

Empresas deben cumplir obligaciones de CTS y evitar multas por incumplimiento
El depósito de la CTS: Lo que las empresas deben tener en cuenta
Lavado de dinero ahora acelera con criptomonedas y creación de empresas, ¿y los inmuebles?
SBS advierte que personas y empresas captan dinero sin autorización, ¿qué ofrecen?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.