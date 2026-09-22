En mi artículo anterior planteaba que el Perú necesita dejar de pensar únicamente en proyectos aislados de innovación y comenzar a construir capacidades tecnológicas que puedan sostenerse en el tiempo. El siguiente paso es decidir en qué sectores queremos construirlas. Los recursos para investigación, desarrollo e innovación son limitados y, si intentamos desarrollar tecnología propia en todos los frentes, probablemente terminemos dispersando esfuerzos y generando poco impacto.

Una política nacional de innovación debería distinguir entre aquellos sectores en los que queremos ser desarrolladores y early adopters de nuevas tecnologías, y aquellos en los que resulta perfectamente razonable ser

Ser early adopter implica asumir riesgos. Significa probar soluciones que todavía no están completamente maduras, financiar pilotos y aceptar que algunos proyectos no funcionarán. Pero también permite construir conocimiento, talento y ventajas competitivas que eventualmente podamos convertir en soluciones exportables.

Los criterios deberían ser relativamente simples: priorizar sectores donde la tecnología pueda tener un impacto relevante en productividad, empleo o ingresos para el país". (Foto: gob.pe)

La pregunta, entonces, es dónde vale la pena tomar ese riesgo.

Esa priorización no debería hacerla únicamente el Estado, ni tampoco las empresas o las universidades por separado. Requiere una discusión conjunta entre quienes entienden las necesidades productivas, quienes pueden desarrollar conocimiento y tecnología y quienes tienen la capacidad de orientar recursos de largo plazo.

Los criterios deberían ser relativamente simples: priorizar sectores donde la tecnología pueda tener un impacto relevante en productividad, empleo o ingresos para el país; donde el Perú sea un buen laboratorio para probar soluciones; y donde exista suficiente demanda empresarial para que esas tecnologías puedan llegar al mercado.

Agricultura podría ser uno de esos espacios. La diversidad climática, la presión sobre el agua y la variedad de cultivos hacen del Perú un entorno natural para desarrollar soluciones en agricultura de precisión, automatización y adaptación climática.

El sistema financiero es otro candidato. Los retos de inclusión y formalización, combinados con un ecosistema digital en expansión, abren oportunidades para probar nuevas soluciones en pagos, crédito, identidad digital o inteligencia artificial.

La minería presenta una lógica distinta. Su peso en los ingresos del país y la escala de sus operaciones permiten utilizarla como espacio de prueba para tecnologías en automatización, agua, energía o sostenibilidad, además de fortalecer proveedores tecnológicos locales que luego puedan exportar esas soluciones.

Estos sectores son ejemplos, no necesariamente la respuesta. Lo importante es que la discusión ocurra y que termine en decisiones. Priorizar significa también aceptar que habrá áreas en las que nuestra estrategia será importar buena tecnología, adaptarla rápidamente y concentrar nuestros recursos en otros espacios donde podamos construir una ventaja propia.

Una vez definidas esas apuestas, aparece una segunda necesidad: infraestructura para investigar y probar.

Desarrollar tecnología requiere laboratorios, plantas piloto, equipos especializados y espacios de validación en condiciones reales. El Estado puede invertir en parte de esta infraestructura, pero también promover modelos compartidos que faciliten el acceso de empresas e investigadores a capacidades existentes en universidades y centros de investigación.

Las universidades también pueden invertir en infraestructura científica y tecnológica, pero necesitan señales claras desde el mercado. Una empresa que identifica una necesidad es un primer paso; una empresa dispuesta a participar en el desarrollo, probar la tecnología y convertirse en su primer cliente genera una señal mucho más potente.

Ahí aparece nuevamente la figura del early adopter. Sin empresas dispuestas a experimentar, la investigación puede quedarse en publicaciones, prototipos o equipos subutilizados. Cuando existe un potencial primer cliente, el desarrollo tecnológico comienza a tener una ruta hacia el mercado. No se trata de reemplazar investigación básica por investigación aplicada. Se trata de construir puentes mucho más fuertes entre conocimiento, infraestructura y demanda.

El Perú probablemente no tenga los recursos para competir en todas las fronteras tecnológicas. Pero sí puede elegir algunas donde nuestras condiciones productivas, nuestros problemas y nuestras ventajas naturales nos permitan aprender más rápido, desarrollar capacidades propias y generar ventajas difíciles de replicar.

Invertir en I+D siempre implica riesgo. El mayor riesgo, sin embargo, puede ser dispersar recursos entre demasiadas prioridades y no construir ninguna capacidad realmente diferenciadora. El primer paso no es financiar otro proyecto, sino decidir, entre Estado, empresa y academia, en qué sectores queremos dejar de ser seguidores y empezar a tomar el riesgo de ser early adopters.

José Deustua es director general de Investigación, Innovación y Emprendimiento de UTEC