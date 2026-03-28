El uso de billeteras digitales en el Perú entra a una nueva etapa. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) elevó los límites de operación, permitiendo transferencias de hasta S/ 3,300 por transacción, casi el doble del tope anterior. La medida responde al crecimiento sostenido de los pagos digitales: al 2025, el 67% de adultos ya utiliza una cuenta o billetera digital, frente al 42% en 2020.

Pero este avance trae un desafío claro: a mayor dinero en juego, mayores riesgos de fraude.

¿Qué cambia con los nuevos límites?

La actualización amplía significativamente el uso de estas herramientas:

Transferencias por operación: suben de S/ 1,695 a S/ 3,300.

suben de S/ 1,695 a S/ 3,300. Saldo máximo por usuario: pasa de S/ 3,390 a S/ 10,450.

pasa de S/ 3,390 a S/ 10,450. Conversión mensual a dinero electrónico: hasta S/ 10,450.

hasta S/ 10,450. Operaciones acumuladas: alcanzan los S/ 15,400.

Según expertos del sector, esto permitirá que las billeteras digitales dejen de ser solo un medio para pagos pequeños y se consoliden como una herramienta cotidiana para manejar montos más relevantes.

El CEO de la fintech Ligo, Alberto Castillo, señala que los principales beneficiados serán los usuarios, emprendedores y personas no bancarizadas, quienes ahora podrán recibir, enviar y gestionar más dinero desde el celular sin necesidad de una cuenta bancaria tradicional.

¿Quiénes ganan con esta medida?

Usuarios: podrán pagar servicios, enviar dinero o hacer compras sin preocuparse por topes bajos.

podrán pagar servicios, enviar dinero o hacer compras sin preocuparse por topes bajos. Pequeños negocios: recibirán pagos de mayor monto de forma rápida y sin costos del efectivo.

recibirán pagos de mayor monto de forma rápida y sin costos del efectivo. No bancarizados: tendrán acceso a servicios financieros con solo un documento de identidad.

Este cambio también impulsa la digitalización de pagos en el país y reduce la dependencia del efectivo.

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Más dinero, más riesgos

El aumento de límites coincide con un contexto de mayor exposición a fraudes digitales. Especialistas de Infinix advierten que el smartphone se ha convertido en el principal punto de acceso a la información financiera, por lo que su seguridad es clave.

“Con el incremento de los límites en billeteras digitales, es fundamental fortalecer los hábitos de seguridad”, señala Eduardo Martos, representante de la marca en Perú.

Claves para evitar estafas

Para usar billeteras digitales de forma segura, toma en cuenta estas recomendaciones:

1. Protege tu celular y tus apps

Activa el desbloqueo biométrico (huella o rostro) para evitar accesos no autorizados.

2. Evita el WiFi público

No realices transferencias en redes abiertas; pueden exponer tus datos.

3. No guardes tus claves en el equipo

Memorízalas o usa gestores de contraseñas confiables.

4. Nunca compartas códigos de verificación

Ninguna entidad financiera te pedirá claves o códigos por llamada, mensaje o redes sociales.

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Un salto en inclusión financiera

El crecimiento de las billeteras digitales refleja un avance importante en inclusión financiera en el Perú. Sin embargo, especialistas coinciden en que este progreso debe ir acompañado de mayor educación digital y hábitos de seguridad.

Con más dinero circulando desde el celular, el reto ya no es solo acceder al sistema, sino usarlo de forma segura.