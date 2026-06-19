Essalud experimentó una semana particularmente movida. Al despido de Luis Rosales Pereda como presidente ejecutivo de la entidad (3 de marzo), le siguieron siete días de vacío, pues el reemplazo propuesto por el Ministerio de Trabajo (MTPE), Juan Vidal, no llegó a ser nombrado oficialmente –mediante resolución suprema con las firmas del titular del MTPE y del presidente de la República–, aunque sí declaró que plantearía una “reforma estructural” en Essalud. La salida de Rosales recién fue publicada el 10 de junio en El Peruano, lo mismo que la designación de su reemplazo, que no fue Vidal sino Jaime Moreno, en sendas resoluciones supremas.

Al parecer, la cercanía de Vidal con el partido de César Acuña obligó al Gobierno a retroceder y optar por una persona menos cuestionable. El presidente José Balcázar ya enfrenta demasiadas críticas y no necesita sumar una más. Con respecto a Moreno, al igual que sus antecesores, es médico, y esos colegas suyos no mostraron ser administradores capaces, a juzgar por el deterioro operativo de Essalud, tanto en la atención a los asegurados, como en el desabastecimiento de medicinas e insumos médicos (no hay ni jeringas), además de equipos para exámenes clínicos, como tomógrafos, y dispositivos de laboratorio.

Lo que llama la atención en su hoja de vida es que consigna que es gerente público de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). No hay más detalle al respecto, así que habría que asumir que se especializó en la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), órgano adscrito a Servir, de modo que integraría el cuerpo de funcionarios estatales capacitados por la entidad, que se presentan a convocatorias de gerencias públicas en las que la evaluaciones están basadas en la meritocracia.

Sin embargo, la presidencia ejecutiva de Essalud se determina “a dedo”, de modo que el próximo Gobierno podría nombrar a algún allegado y no a alguien con conocimientos de gestión pública. Es poco probable que mantenga a Moreno, pese a que sería una decisión adecuada. Un dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo del Congreso propone modificar la gobernanza de la entidad y que su presidente ejecutivo y altos cargos sean elegidos por concurso público, con una permanencia de cuatro años, lo cual pondría un candado a los constantes cambios y al deficiente manejo de sus recursos, y serviría como protección ante los intentos de injerencia política. La Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha hecho eco de este dictamen y ha presentado al Congreso una propuesta de reforma de Essalud.