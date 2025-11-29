Tecsup, que actualmente opera tres sedes físicas en el Perú, ha iniciado las evaluaciones para sumar una nueva sede en la capital. (Foto: Tecsup).
Alejandro Milla
mailAlejandro Milla

Tecsup, institución peruana especializada en formación tecnológica, presentó sus recientes resultados y delineó sus metas a mediano y largo plazo. Con operaciones en Lima, Arequipa y Trujillo, la entidad evalúa abrir una cuarta sede y desarrollar nuevos formatos de infraestructura en diversas ciudades del interior. En paralelo, avanza en su expansión internacional, identificando nuevos mercados e instalando su primera sede física en Chile. Conozca a detalle los planes que evalúa el centro educativo, perteneciente al Grupo Hochschild.

