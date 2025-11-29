Juan Manuel García Calderón, director general de Tecsup, afirmó que proyectan un crecimiento de ingresos cercano al 7 % y un aumento del ebitda del 8 % al cierre de 2025. La matrícula actual supera los 8,500 estudiantes entre sedes presenciales y virtuales, con un incremento del 12 % en nuevos ingresantes.

Actualmente, el 60 % de sus ingresos proviene de pregrado, 20 % de posgrado, capacitación y especialización, y el 20 % restante de servicios a la industria.

De cara a la próxima fase de expansión local e internacional, Tecsup prevé mantener su ritmo de crecimiento. Para 2026, estima ingresos superiores en 7 % y un aumento del ebitda del 5 %. La matrícula nacional superaría los 9,600 estudiantes, con un alza del 13 % en nuevos admitidos. En otros indicadores, la empleabilidad de egresados alcanza el 89 % y la satisfacción supera el 80 %. En capacitación y consultorías para empresas, el crecimiento anual es del 10 %.

Juan Manuel García Calderón, director general de Tecsup.

Remodelaciones, una nueva sede y expansión de hubs en Perú

Tecsup, que actualmente opera tres sedes físicas en el Perú, iniciará un proceso de ampliación de sus campus de Lima y Arequipa. Para 2026, prevé inversiones cercanas a S/ 12 millones en infraestructura y alrededor de S/ 18 millones en equipamiento, tecnología, módulos, simuladores y otros activos.

En Arequipa, se construye un nuevo pabellón; mientras que en la sede Centro, en Lima (Santa Anita), comenzará este año la edificación de un módulo adicional.

El proyecto más relevante en su portafolio es una nueva sede en Lima Norte. Según García Calderón, esta propuesta no responde necesariamente a la nueva actividad económica vinculada con puerto de Chancay, sino a estudios de mercado realizados previamente. “Al analizar la población estudiantil y los patrones de demanda, identificamos un número considerable de jóvenes en esa zona de la capital que buscan carreras que hoy solo ofrecemos en Lima Sur”, indicó.

Respecto al calendario de apertura, el directivo señaló que aún no es posible definir una fecha exacta, aunque el horizonte estimado se sitúa entre 2028 y 2029. “Queremos iniciar cuanto antes, pero el desafío es regulatorio. El proceso de licenciamiento es complejo, por lo que estamos diseñando un crecimiento progresivo que permita demostrar al Ministerio (de Educación) un avance formal y ordenado”, explicó.

En paralelo, Tecsup proyecta ampliar su red de “Hubs Tecsup” en las zonas norte, sur y oriente del país. Estos espacios brindan servicios industriales y programas de capacitación. Actualmente, operan uno en Cajamarca, que facilita la relación con la industria local y dispone de ambientes para que los estudiantes de la modalidad virtual accedan a soporte presencial.

“Expandiremos este modelo de formato pequeño. Estamos planificando nuevos hubs en Moquegua, Cusco y otras localidades, con la meta de alcanzar siete hubs a nivel nacional entre 2026 y 2027”, adelantó García Calderón.

Sede de Tecsup en Arequipa. (Foto: Tecsup).

La oportunidad internacional y la “llegada” física a Chile

La operación internacional de Tecsup gana peso dentro de sus resultados. Actualmente, el 7 % de sus ingresos proviene del exterior, impulsados por programas de capacitación y consultoría en México —donde atienden cuatro operaciones mineras en el norte—, así como en empresas del sector en Chile, Brasil y Panamá. También desarrollan manuales operativos para una compañía en Namibia (África).

En ese contexto de expansión, García Calderón precisó que Tecsup está implementando un centro de entrenamiento en Chile. “Aunque llevamos dos décadas brindando consultorías y servicios en ese país, este año avanzamos en la instalación de un centro propio en Santiago para atender directamente la demanda creciente”, señaló.

Respecto a los sectores que impulsan la demanda internacional, el ejecutivo indicó que la minería es el principal motor. “Estados Unidos y Canadá son mercados muy relevantes, y Brasil también. Es un país con una industria minera extensa y con amplio potencial de desarrollo. Queremos acelerar nuestra internacionalización en el segmento corporativo”, afirmó.

En Perú, además de la minería, Tecsup atiende sectores como pesca y agroindustria dentro de sus servicios B2B. “A las empresas no solo les brindamos cursos; desarrollamos capacitación a medida y, además, investigación aplicada orientada a resolver problemas reales de la industria, no a un fin académico. La oportunidad está distribuida entre clientes locales y extranjeros”, puntualizó.

Más carreras y la apuesta por la educación digital

En el ámbito académico, Tecsup incorporó este año nuevas carreras: Mecatrónica y Gestión Automotriz, Marketing Digital Analítico, y Administración y Emprendimiento en Negocios Digitales. Estas especialidades se integran a un portafolio que incluye programas en Mecánica, Electricidad y Electrónica, Minería y Química, Tecnología Digital, y Gestión, Diseño y Producción.

“Contamos con un equilibrio entre carreras tradicionales y nuevas especialidades orientadas a la gestión de tecnologías, que serán cada vez más relevantes. No todas las nuevas carreras se ofrecen en todas las sedes. En el sur hay una mayor orientación hacia minería; en el norte, hacia agroindustria y manufactura; y en el centro, hacia otras disciplinas”, anotó García Calderón.

El directivo destacó también el desempeño de la oferta educativa digital. El campus virtual registra actualmente 500 alumnos y proyecta alcanzar los 1,000 el próximo año, con estudiantes provenientes de 13 regiones del país.