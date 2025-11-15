La institución proyecta ampliar su capacidad en Lima, con nuevas sedes, inversión en tecnología y el lanzamiento de una nueva escuela. Foto: Andina
Karen Guardia Quispe
En un contexto en el que la educación tecnológica se ha mantenido estable durante los últimos tres años, el Instituto Carrión ha logrado sostener su posición en el mercado, alcanzando una participación del 16%. Su director general, Jhoan Vega Villarreal, destacó que este año han logrando crecer no solo a nivel operativo, sino también con nuevas propuestas educativas. ¿Qué planes se ha trazado para 2026?

