¿Qué riesgos hay?

Sobre el tema, Gestión conversó con Carlos Oliva, presidente del Consejo Fiscal (CF) y extitular en el MEF.

No se llegó a la meta de déficit fiscal (DF) del 2023, ¿se deberían revisar las proyecciones para este año?

Sí, debería revisarse, ya el ministro de Economía (Alex Contreras) había anunciado que en febrero iban a realizar proyecciones. Yo creo que sí tiene que actualizarlas, y sobre esa base tomar las decisiones que se deben apuntar a ello. Créeme que pasar de 2.8% a 2% en el DF, que es la meta de este año, será sumamente desafiante.

¿Las nuevas cifras deberían incorporar medidas para elevar los ingresos o hacer ajustes en los gastos?

La única manera de elevar los ingresos en el corto plazo es con el crecimiento del PBI, que no debería ser menor a 3%, como se había previsto en el Marco Macroeconómico Multianual 2024-2027. Además, no hay ninguna reforma que indique por dónde más se van a elevar los ingresos.

¿Y por los gastos, hay espacio para ajustes?

Se ha hecho un presupuesto demasiado expansivo, supuestamente con un enfoque de un déficit fiscal de 2% en el PBI, y la línea base que se tiene es igual al techo del déficit actual del 2023. No hay mucho espacio para ajustes, menos con un presupuesto expansivo que se ha enfocado en el lado de las remuneraciones; no se puede cortar, así que es bastante difícil llegar al 2% de DF este año.

La meta de crecimiento está muy encima del PBI potencial y de las proyecciones, ¿es posible llegar a ese 3%?

Lo que se tendrá este año es un “efecto rebote”, el tema del PBI potencial se observa en condiciones normales; si a ello le sumas el “efecto rebote”, es factible llegar al 3% de crecimiento de la economía, no es descabellado. Sin embargo, el comportamiento de la economía desde hace un año, o está en negativo o aumenta al mínimo. Si bien es cierto que hay un “efecto rebote”, no va a ser suficiente para llegar al 3%, se tiene que hacer algo más.

¿No ven medidas concretas o más riesgos?

Seguimos en lo mismo, lo de Petroperú es un riesgo que se cae de maduro, se tiene que tomar una decisión, lo que se observa es una pésima señal para el sector privado.

Lo de Petroperú preocupa a varios sectores, ¿ello afectaría más las metas fiscales?

Pasar de 2.8% a 2% de DF con el presupuesto que tenemos es difícil, que no incluye un eventual apoyo a Petroperú. Si se apoya a Petroperú, ya sería imposible que se cumpla la meta de 2% del DF para este año.

El resultado de DF de 2.8% en el 2023 es incluso mayor a las estimaciones de las calificadoras de riesgo, ¿se está perdiendo la confianza? ¿Cómo lo evalúan las agencias estas señales?

Es difícil saberlo, el hecho es que la situación fiscal de manera general es buena. Tenemos que el porcentaje de deuda sobre PBI es bajo y el déficit fiscal comparado con otros países es manejable. Por ese lado, la situación fiscal del Perú es buena.

Hay dos temas en este caso. Por un lado, se pierde credibilidad, porque hasta inicios de diciembre decía que el déficit fiscal sería de 2.4% en el 2023; y es como la recesión, que se dijo que no había y luego que sí la hay. Este es un tema de credibilidad, piensas ahora que las agencias creen que vamos a llegar a un 2% este año, es muy difícil. Podrán decir lo que quieran, pero pierdes credibilidad, esa misma que ha costado forjarla y que ahora está desapareciendo.

Lo otro es de cara al futuro, hay más incertidumbre, la economía no levanta, tenemos los temas que surgen como Petroperú. La foto sigue bien, pero el futuro es más complicado e incierto.

¿Es necesario el cambio de timón en el MEF para recuperar la confianza?

Nosotros no hablamos de las personas, sino que el Gobierno necesita un cambio de la estrategia de lo que se está haciendo. El país necesita de los proyectos mineros, de la inversión extranjera, que mejore la demanda interna, eso es lo que el país necesita. Para eso se necesita que el MEF tenga una hoja de ruta, pero también que lo tenga la presidenta, el premier y todo el Ejecutivo. Necesitan una hoja de ruta procrecimiento, proinversión, es lo que se requiere.

Entonces, ¿no es necesario el cambio de personas?

Si son con las mismas personas u otras, esa es una decisión de política. Pueden cambiar al ministro y puede hacer lo mismo o peor. No se trata de un cambio de personas en sí mismo, sino que cambien el enfoque de la política económica.

No hay una hoja de ruta, no sabemos cuáles son los planes, sacan los ‘Punches’ (Plan de Reactivación, con Punche Perú), pero no van al fondo del asunto. Si seguimos en lo mismo, obviamente vamos a tener los mismos resultados. Se tiene que cambiar las variables para hacer las cosas.

¿Crecimiento solo basado en una política fiscal expansiva?

Si queremos cumplir con las reglas fiscales, no hay mucho espacio para una política expansiva. La solución tiene que ser por el lado de la inversión privada, no por la inversión pública. Ya se demostró que con anuncios públicos de ‘Punches’ y otros programas la economía sigue igual, está estancada. El efecto de la política fiscal no es muy grande, sino de una política proinversión, y eso falta en el país.

Como Consejo Fiscal, ¿se reunirán con el MEF o emitirán algún comunicado dado el resultado?

Vamos a sacar un comunicado puramente con nuestra apreciación de la situación fiscal. Eso lo estamos trabajando, para fin de enero o febrero, y haremos mención del incumplimiento de las metas y las preocupaciones.

