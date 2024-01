En las últimas semanas se reavivó el debate por el incremento de la remuneración mínima vital (RMV) en el Perú tras las declaraciones del ministro de Trabajo, Daniel Maurate, quien señaló que podría evaluarse un alza si se observa una recuperación de la economía. Pero, ¿qué tan bajo es el sueldo mínimo frente a los salarios en otros países de Latinoamérica?

De acuerdo con los datos de Statista y Bloomberg, el Perú se encuentra entre los países latinoamericanos con más bajo salario mínimo ubicándose en el puesto 14 de 17 países de la región evaluados este año, cuya comparación se hizo convirtiendo los valores nominales a dólares estadounidenses.

La lista indica que la remuneración mínima en el Perú de S/ 1,025 al mes es equivalente actualmente a unos US$ 277, solo superando a los sueldos mínimos que se observan en República Dominicana (US$ 245), Argentina (US$ 152) y Venezuela (US$ 3.61).

Hay que tener en cuenta que este 2024 trae consigo un reajuste del salario mínimo legal para varios países de América Latina, como México y Brasil. En tanto, en Perú el sueldo mínimo registró su último ajuste en mayo del 2022, cuando subió de S/ 930 a S/ 1,025.

¿Cuáles son los países de América Latina con salario mínimo más alto?

De los países analizados, Costa Rica registra la remuneración mínima más alta de Latinoamérica en enero del 2024 con un monto equivalente a US$ 687 mensuales. Esta cifra es mayor a la reportada en el 2023, cuando el salario básico rondaba los US$ 603.

Completan los cinco primeros puestos del ranking de Statista los sueldos mínimos equivalente en Uruguay (US$ 570), Chile (US$ 521), Ecuador (US$ 460) y México (US$ 440).

Otros países latinoamericanos que presentan una remuneración equivalente a dólares por encima del salario en el Perú son: Guatemala (US$ 417), Paraguay (US$ 367), El Salvador (US$ 365), Bolivia (US$ 342), Colombia (US$ 335), Honduras (US$ 329), Panamá (US$ 326) y Brasil (US$ 291).

Cabe recordar que las estimaciones indicadas por el listado de Statista se basan en valores nominales, lo que significa que no están ajustadas al poder adquisitivo ni al costo de vida en cada economía de América Latina.