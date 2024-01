Un aumento de la remuneración mínima vital (RMV) podría discutirse nuevamente en los próximos meses debido a que se espera una recuperación económica para este 2024, señaló recientemente el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Daniel Maurate, y este será uno de los puntos principales que se debatirán en las siguientes sesiones del Consejo Nacional de Trabajo (CNT).

El MTPE confirmó que CNT iniciará su primera reunión este 17 de enero y aunque el ministro afirmó que el alza del sueldo mínimo no será el primer tema en debate, afirmó que “si todo sale conforme, se está calculado que la economía va a crecer en este año y obviamente tiene que haber espacios para un incremento del escenario mínimo vital”.

La RMV no ha tenido variaciones desde mayo del 2022, cuando el Gobierno lo aumentó de S/ 930 a S/ 1,025 y, según el Ministerio de Economía de ese entonces, habría beneficiado a 700 mil trabajadores. Sin embargo, este cambio se produjo en medio de críticas debido a la falta de diálogo previo al anuncio de esta decisión, pero ¿ahora cuáles son las posiciones de los gremios respecto a una posible alza?

Opiniones a favor y en contra

Para el presidente de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú (Asociación Pyme Perú), Julio Surco, este no sería un buen momento para incrementar la remuneración mínima vital debido a que aún se sienten los efectos de la recesión, principalmente en las micro y pequeñas empresas.

Surco sostiene que, debido a los resultados negativos que ya vienen registrando desde el 2020, un eventual alza del sueldo mínimo podría generar despidos y empujar a la informalidad a las empresas pues se incrementan los costos para operar.

“Cuando se incrementa el sueldo se debe pagar más porcentaje en seguro social, en AFP y una serie de cosas que hacen que el pyme prefiera estar informal. Crearía más informalidad porque con esto muchas pymes prefieren salir de la formalidad para subsistir”, comentó a Gestión.

Por su lado, el presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT), Julio Cesar Bazán, sostiene que el incremento del sueldo mínimo lleva varios años de retraso y es necesario que se ajuste al costo de la canasta básica de consumo.

“Es muy necesario un incremento de la remuneración mínima porque ya lleva varios años de retraso y la canasta básica familiar se ha incrementado significativamente producto de la inflación y además contribuiría a mejorar la reactivación de la economía porque la capacidad adquisitiva empujaría a la producción de algunos productos”, sostuvo.

Bazán señala que, teniendo en cuenta los estándares a nivel internacional, el ajuste de la remuneración mínima debería ser anual pues año a año la variación del Índice de Precios al consumidor reduce la capacidad adquisitiva de los trabajadores.

Incluso el dirigente estima que se necesita que, progresivamente, el salario mínimo aumente al doble de los S/ 1,025 establecidos actualmente.

“El incremento que se necesita es el equivalente a lo que le falta al sueldo actual para llegar a la canasta básica, es decir, en realidad necesitamos un aumento casi del doble de la actual remuneración mínima. ciertamente tiene que hacerse una ponderación y un avance progresivo en esa dirección y debe haber un primer paso importante para que podamos ir nivelando el sueldo a la canasta básica”, manifestó.

El representante del CUT agregó que están abiertos al diálogo en el Consejo Nacional del Trabajo, pero a su vez consideran que se requiere de una posición más firme de parte del Gobierno para hacer realidad este aumento debido a la renuencia de los gremios de empresas.

¿Cuándo se debería evaluar una nueva alza de la RMV?

Los especialistas coinciden en que no estamos en el escenario ideal para buscar un nuevo incremento del sueldo mínimo y resaltan que esta medida podría incrementar la informalidad que, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), afecta a al menos 7 de cada 10 trabajadores en el Perú.

Pedro Grados Smith, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima, señala que pensar en una mejora de la RMV solo beneficiaría a un porcentaje mínimo de la población peruana.

“Es más un tema mediático y político y si bien beneficia a algunos trabajadores, sobre todo en la agroindustria y algunas actividades básicas, en términos generales perjudica y aleja de la formalidad a los que ya están en la informalidad”, sostiene.

Pese a esto, en el 2024 sí se podría comenzar un avance para esta mejora. Claudia Sicoli, directora de la carrera de Economía de la UPC, señala que, aunque no cree que el salario básico debería evaluarse en los primeros seis meses del año, en la segunda mitad del año se podría comenzar a conversar mecanismos para su cálculo.

“Se debe pensar en una mejora en la metodología para calcular cuál es el nivel estimado adecuado de salario mínimo, eso sí se podría hacer este año, empezar a analizar cuál sería la mejor metodología para poder estimar la medida de salario mínimo y que esta pueda ser implementada luego”, indica.

Entre los factores que se deberían tener en cuenta al momento de subir la remuneración mínima están la inflación y la evolución de productividad, sin embargo un reporte del Instituto Peruano de Economía (IPE) indica que hasta inicios del 2023 la productividad en el Perú había caído 9.5%, con lo que cada trabajador producía alrededor de S/ 3,000 menos al año desde la pandemia.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, de acuerdo con datos de la plataforma Statista, el Perú es uno de los países con los salarios mínimos más bajos, ocupando el puesto 14 entre 17 países de América Latina.

Convertido a dólares, la remuneración mínima en el Perú asciende a cerca de US$ 277 mensuales, superando solo a los sueldos básicos de República Dominicana (US$ 245), Argentina (US$ 152) y Venezuela (US$ 3.61).

