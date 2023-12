Es decir, cuando se ajusta por inflación, la variación en las remuneraciones promedio no es suficiente para recuperar el mismo poder adquisitivo que se tenía antes de la pandemia.

“El mes pasado (los ingresos reales) estaban 9% por debajo (del nivel prepandemia), ahora están en -10.9%. Desde el segundo trimestre de este año se desacelera la recuperación en términos reales de los ingresos, viene asociado a como se da la creación de nuevos puestos de trabajo. De los empleos que se están creando el crecimiento es casi únicamente del subempleo por ingresos ”, detalla Paola Herrera, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE).

Según los cálculos del IPE, la caída más grande en ingresos reales con respecto al nivel prepandemia se dio en el cuarto trimestre del 2021, cuando alcanzó una diferencia del 16%. Luego de ello, la brecha ha venido reduciéndose hasta agosto de este año, cuando alcanzó una diferencia de 6.7%. En el trimestre móvil siguiente (julio-agosto-septiembre), se amplió a 8.6%. Luego, en agosto-septiembre-octubre, a 9%. Ahora, bordea el 11% y se espera que se siga ampliando en los próximos meses.

Mercado laboral precarizado

En el trimestre móvil septiembre-octubre-noviembre del 2023, la población ocupada en Lima se compuso de 5.3 millones de personas, un aumento de 259,000 trabajadores con respecto al mismo periodo del 2022. De ese total, 3.1 millones poseen empleos adecuados, es decir, reciben ingresos por encima del mínimo y laboran 35 o más horas a la semana. Pero, este grupo creció solo 2.5% con respecto a similar periodo del 2022.

Quienes se encuentran en situación de subempleo sumaron 2.2 millones de personas en septiembre-octubre-noviembre, un incremento de 9.1% . Esto es mayor cuando se habla del subempleo invisible, o subempleo por ingresos (17.4%), que reúne a quienes trabajan 35 horas o más a la semana, pero sus ingresos no cubren una canasta mínima de consumo.

De esta manera, el porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) limeña con empleo adecuado se redujo a 54.1% entre septiembre y noviembre, mientras que quienes se encuentran en situación de subempleo ahora representan el 39.4% del total. La tasa de desempleo disminuyó un punto porcentual con respecto al 2022, alcanzando 6.6% en el trimestre de análisis.

Para Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas y director de Videnza Consultores, la precarización del mercado laboral es un problema que no se va a resolver solo con crecimiento económico. “La situación económica va a comenzar a cambiar en el 2024, pero no mucho. Es probable que haya mayor crecimiento, pero el mercado laboral no se va a recuperar con un crecimiento de 3%”, señala Castilla.

La principal razón detrás, a su consideración, es el costo de contratación. La mayoría de empresas están llevando a cabo recortes de personal, por lo que pasar de una situación defensiva frente a un entorno económico adverso, a una situación de mejora en los ánimos de contratación va a requerir bastante más estabilidad de la que se prevé habrá en el 2024.

“En el balance, son mayores costos e incertidumbre lo que hacen que haya menores ingresos por ventas y eso explica que mejor se opte por prescindir de trabajadores o no renovar los contratos”, explica Castilla.

La Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de noviembre del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) muestra que se han deteriorado los ánimos empresariales de contratación de personal a 3 y 12 meses. El pesimismo para contratar a corto plazo se mantiene desde abril del 2022. De cara a 12 meses, se mantiene en terreno positivo, pero pasó de 54.7 puntos en agosto último (más de 50 puntos es optimista) a 51.6 puntos el mes pasado.

