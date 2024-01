-¿Cuál será el trabajo para lograr que se retomen las sesiones del CNT?

No tener consejo me obligó a reunirme por separado con gremios sindicales y empresariales sin un espacio común para debatir algunos temas vinculados a regulación. Mi meta es restablecer un CNT duradero y efectivo, no solo por un tiempo limitado.

Este mes planeamos una reunión del CNT enfocada en dar una explicación de cómo queremos que sea el consejo en el futuro. Debe tratar no solo temas de regulación laboral, sino también temas nacionales como la productividad y la informalidad.

-Usted dijo que diluyéndose este año la recesión se puede hablar de la remuneración mínima vital (RMV).

Estamos mirando este tema con mucho interés. Pero hay condiciones donde es propicio (el aumento) y otros donde no es conveniente. En recesión es complicado incrementar la RMV, pero este año se mira favorable, será un buen año, según los informes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

-¿Cuál es la intención respecto a la discusión sobre la RMV? ¿Se busca elevarla o discutir la fórmula técnica que se usará a futuro para determinar dicho aumento?

Se discute siempre cómo debe ser la fórmula técnica, es una discusión que lleva desde 2007. No sé si podemos cerrar ahora (la fórmula), pero haremos todo lo que se pueda. También consideraremos un incremento puntual del sueldo mínimo debido a la posible demora en finalizar dicha fórmula.

Hay algunos factores a considerar (para el aumento de la RMV). En cuanto a la inflación, hemos reducido la tasa desde 8% a aproximadamente el 4%. El otro componente como requisito para el aumento de la RMV es la productividad. Tenemos confianza, y lo ha dicho el MEF, que hay buenas perspectivas para el 2024, una producción mejor, crecimiento del PBI. Con lo cual ya tenemos la condición para poder discutir en el CNT el aumento de la RMV.

“Hay que empezar a hablar bien de nuestro país. Necesitamos la participación de todos los actores sociales y también políticos. Un pronunciamiento de los partidos, que digan que el Perú es propicio para la inversión privada. Eso también ayuda a la confianza. Si discutimos todos los días, no solo el enfrentamiento político sino institución, no genera confianza”, comentó Maurate.

-¿Cuál es su posición sobre los dos DS que limitan la tercerización y abordar un tema de las huelgas?

Lo que no debemos hacer es que en los temas laborales que involucran a empleadores y trabajadores se traten fuera del CNT.

-Los DS no partieron del diálogo social, entre otros puntos de la llamada “Agenda 19″. ¿Se va a retroceder?

Voy a contestar de la siguiente manera. Nosotros tenemos la “Agenda 24″, es decir la del 2024, que tiene cuatro ejes: capacitación del capital humano para que sea más productivo, articular oferta y demanda laboral, el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores, y condiciones laborales (ver vinculada). A eso añadimos la política pública sobre la salud mental, empleo “plateado” (para adultos mayores) y combate al empleo forzoso.

-Si bien se publicó la Ley del Joven Empresario, ¿qué otras medidas se pueden implementar para que los jóvenes sean contratados?

Es saludable el esfuerzo que se hace para incorporar jóvenes al mercado laboral a través de incentivos. Pero hay mucho más que hacer. Así que estamos viendo cómo podemos trabajar una gran norma para los jóvenes.

Una norma de jóvenes debe tener los siguientes componentes: formalización, contratos de trabajo, adecuación ocupacional y mejora de la empleabilidad, y la seguridad social. Debe ser consensuado con todos los jóvenes.

-¿A qué incentivos se apunta?

Todos los elementos deben tener incentivos para contratación de jóvenes. Debe haber incentivos para el sector productivo también, a través del impulso de medidas tributarias por parte del Estado.

-Sobre la informalidad, ¿qué medida concreta se propone?

El empleo informal básicamente está en las microempresas. Hay dos maneras de mirarlo: que son malos empresarios o que sí quieren ser formales y poner trabajadores en planilla. En algunas microempresas, incluso, el mismo trabajador no quiere ir a planilla porque no le interesan los descuentos de ley. Ahí hay que ver incentivos.

-¿Cuáles serían?

Lo estamos evaluando, pero podemos como Estado intentar subvencionar esa parte que es el costo laboral del trabajador, con lo cual dicho trabajador ya no va a tener necesidad de pedir que no lo pongan en planilla. Sería solo para microempresas. Son 2 millones en microempresas, más 6 millones en autoempleo.

-¿Pasará a discutirse con el MEF?

Sí, debe conversarse con el MEF.

-¿Tienen en cartera algún proyecto de ley?

Estamos comprometidos con proyectos a mediano y largo plazo para mejorar la formalización laboral y la capacitación en Perú. Observamos que una mayor formalización se relaciona con una implementación de políticas de capacitación laboral efectivas, mientras que países con alta informalidad carecen de una estrategia nacional coherente en este aspecto.

Nuestro objetivo es establecer un centro de capacitación que unifique todas las ofertas formativas, impulsadas principalmente por el sector privado a través de un fondo especial, para ello ya contamos con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.

-¿Hay otras propuestas?

Colaboramos con el MEF en un proyecto de ley para créditos estudiantiles, facilitando el acceso a la educación con condiciones favorables de pago, como periodos de gracia y plazos hasta de 25 años.

-¿Se puede replicar condiciones especiales en materia laboral, como tuvo el sector agrario, en otros sectores?

En realidad, este tema también debería abordarse en el diálogo social, buscando un consenso. Esto sugiere que sería beneficioso revisar los cuadros y actas, involucrando tanto a los técnicos de los sindicatos como a los del sector empresarial.

El objetivo del diálogo es no solo convencer a la otra parte, sino también estar abierto a convencerse de que una propuesta es buena y para eso el CNT es el escenario perfecto.

-La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó sobre el déficit de EsSalud. Entre sus propuestas, hablo sobre restablecer la cotización sobre los aguinaldos y gratificaciones, entre otros.

Essalud se financia a través de aportes de trabajadores formales, resaltando así la importancia de la formalización laboral para fortalecer la seguridad social. Sin embargo, enfrenta un déficit por ingresos estancados y crecientes egresos debido a nuevas infraestructuras de salud y aumento poblacional.

Los cuatro ejes estratégicos

El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, mencionó que se ha elaborado en su cartera políticas públicas, no solo medidas de corto plazo.

En esa línea, son cuatro los ejes sobre los que se basará la estrategia: fortalecer la empleabilidad del capital humano, principalmente de los jóvenes; promover el empleo decente con énfasis en los grupos vulnerables; proteger

los derechos laborales; e impulsar la generación de empleo temporal.

El primer eje es la productividad del capital humano, indicó el titular del MTPE. Señaló que esto se logrará con la capacitación, la que será dual, es decir, de la mano con el sector privado.

“En diciembre del año pasado comenzamos el programa “Jóvenes Productivos” dual. Tenemos alianza con los institutos de prestigio”, comentó el titular del MTPE.

Un segundo eje es la promoción del empleo decente. Para ello, entre otros, se está fortaleciendo el centro de empleo (ver En Corto).

El tercer eje está referido a la protección de los derechos fundamentales. Frente a ello, se va a fortalecer la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Además, bajo este eje se enfocarán en combatir el trabajo infantil (y se promoverá un sello “Libre de trabajo infantil” para las empresas).

El último eje está referido al empleo temporal. Cabe recordar que el Gobierno tiene el programa Llamkasun.

Lo que destacó el ministro Maurate es que el foco estará puesto en que el empleo temporal sea en obras y no solo en actividades (de hecho, apuntan a proyectos de alrededor de S/ 1.2 millones).

SOBRE EL AUTOR Gerardo Rosales Diaz Abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente, ocupa la posición de redactor en el área de Economía en el Diario Gestión.

