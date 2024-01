Empresas omiten monto salarial en convocatorias: ¿Por qué?

Gestión conversó con Víctor Mendoza, CEO de Innova Hunting Group, para conocer cuáles son las posibles razones que tiene una institución para no mencionar el rango salarial en una oferta de trabajo.

Evitar conflictos internos: Dentro de una empresa, varios gerentes ganan diferentes salarios y, cuando la empresa busca a otro personal y publican cuánto es el monto de dinero que ganará, los otros colaboradores con el mismo cargo pueden reclamar por ganar menos y eso genera conflictos internos en la empresa por diferenciación de sueldos. No brindar información a la competencia: Puede que ambas empresas busquen a un colaborador con las mismas habilidades, pero al publicar una oferta de trabajo con el salario que le corresponde, la otra empresa puede sacar ventaja y aumentar su rango. Sobresaturación de postulantes: Cuando se lanza una convocatoria sin el sueldo, las personas van a ver si calzan con el perfil, con las funciones, etc, pero si uno coloca un monto, no solamente van a postular las personas que creen calzar con el perfil, sino cualquier otra persona de otra carrera, para probar suerte. Reducir el salario previsto: Algunos prefieren preguntar las expectativas de sueldo para encontrar personas dispuestas a trabajar por menos dinero del que se tenía presupuestado, comenta Felipe Cuadra, CXO y co founder en Rankmi. Salario no está definido: Depende del presupuesto del empleador. A veces no se define hasta no tener claro el perfil de la persona entrevistada. Ahí todavía se paga el valor del talento. Se establece en función de los conocimientos, la experiencia, el cargo, agrega Ernesto Rubio, Socio y CEO de Ronald, Career Services Group, agrega una razón más.

Razones por las que no muestran el salario en las ofertas de trabajo. Foto: Freepick

Consecuencias de no mencionarse el salario

Ernesto Rubio menciona que uno de los puntos en contra de no mencionar el salario es que, “tanto la empresa como los intermediarios perderán tiempo en el proceso, ya que se realizan entrevistas por competencias, así como un reporte del perfil completo; y si no se menciona el monto del salario -aun con los resultados de las evaluaciones- el postulante puede decir que no toma la oferta”.

También puede crearse un “sesgo de conformidad”, como lo menciona Felipe Cuadra: “Cuando al postulante no se le dice el salario, van hasta a tres entrevistas y ya casi en la etapa final, van asimilando que el trabajo es suyo y le resta importancia al salario. Con ello, el postulante acepta menos de lo que le gustaría ganar”.

Recomendaciones para evitar malas experiencias

La comunicación entre el reclutador y el postulante es esencial, por ello, el CEO de Rankmi considera que el monto salarial puede ser negociable. “Muchas veces el salario tiene un rango, dependiendo de la experiencia y se puede negociar, teniendo en cuenta el parámetro de sueldo que la empresa está buscando”.

A su vez, propone que “en el momento de la postulación, se tenga una pregunta obligatoria respecto a las expectativas de sueldo para descartar automáticamente a la gente que está fuera de la expectativa y contarles por qué. No se debe perder tiempo con las personas que no están dispuestas o se encuentran fuera de rango”.

Rubio coincide con Cuadra y aconseja a los postulantes que si están en busca de cambiar de trabajo: “Si tiene el contrato vigente en otra empresa, la recomendación es que pida del 20% al 25% más de lo que está ganando”.

Dudas sobre el salario deben ser absueltas en la primera etapa del proceso de selección. Foto: Freepick

Dato:

En la mayor parte de puestos laborales en Latinoamérica no se menciona el salario que el candidato ganador obtendrá. Sin embargo, en Chile existen nuevas leyes de transparencia salarial que “están siendo discutidas y que en el fondo tienen realidades positivas y negativas. Te hacen perder poder de negociación como empleador, pero también hace que los candidatos que solicitan un cargo estén dispuestos a trabajar por lo que se está ofreciendo”, informa Cuadra.

