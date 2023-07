Los gobiernos de América Latina establecen una remuneración mínima vital para los empleos formales en su territorio, tomando en consideración variables relacionadas a su economía y el precio de sus bienes.

La amenaza de una creciente inflación a nivel global, repercute en Latinoamérica y trae consigo el debate sobre un ajuste para los salarios mínimos legales en cada territorio que compone la región.

Por ejemplo, México que contó con un incremento del 20% del salario mínimo en enero, representa la mitad del ingreso nominal en Costa Rica.

Por su parte, el gobierno de Brasil también aumentó en un 9% su salario mínimo vital para alcanzar los 1,320 reales, es decir, US$ 250, lo que a su vez representa menos de la mitad del sueldo mínimo en Uruguay.

¿Cuáles son los países con el salario mínimo más alto en Latinoamérica?

Los países con el sueldo mínimo mensual más alto en América Latina son Costa Rica (US$ 650), Chile (US$ 550) y Uruguay (US$ 550), de acuerdo a la investigación de BBC y datos de Bloomberg en Línea

A ellos se suman Ecuador (US$ 450) y Guatemala (US$ 403) como los 5 países con el sueldo mínimo vital más alto.

País Sueldo Sueldo (US$) Costa Rica CRC 350,975 US$ 603 Uruguay UYU 21,106 US$ 540 Chile CLP 410,000 US$ 475 Ecuador USD 450 US$ 450 Guatemala GTQ 3,166 US$ 403 El Salvador USD 365 US$ 365 Paraguay PYG 2,550,307 US$ 349 Panamá USD 326 US$ 326 Bolivia BOB 2,250 US$ 325 México MXN 6,310 US$ 325 Honduras HNL 7,802 US$ 316 Perú PEN 1,025 US$ 269 Brasil BRL 1,320 US$ 250 Colombia COP 1,160,000 US$ 242 República Dominicana DOP 11,500 US$ 205 Argentina ARS 65,427 US$ 205 Venezuela VEF 130 US$ 8

