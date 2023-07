Avanzar acuerdos con Latinoamérica será una de las prioridades de la presidencia española de la UE, tal como ha avanzado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con motivo de la cumbre entre ambos bloques del 17 al 18 de julio en Bruselas.

La cumbre debe servir para hacer avanzar acuerdos comerciales con Chile, México y Mercosur, que no son solo “acuerdos comerciales” sino la muestra “del compromiso político a largo plazo que tiene Europa hacia América Latina”, por lo que Albares ha abogado por que estos acuerdos se alarguen en el tiempo más allá de la presidencia española.

La Unión Europa (UE) es el segundo socio comercial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y las inversiones son también un pilar crucial de la relación birregional.

La UE sigue siendo el principal inversor en los países de la CELAC, aportando el 35 % de la inversión extranjera directa total que recibe la región. Además, la inversión europea que reciben Latinoamérica y el Caribe es mayor que la europea en Rusia, China e India juntas.

Las cumbres de jefes de Estado de Gobierno tienen lugar cada dos o tres años. La primera se celebró el 28 de junio de 1999 en Brasil y hasta el momento ha habido ocho, la última en 2015, y en ellas se ha intentado fomentar el libre comercio, el diálogo político y la cooperación.

Estas iniciativas se han plasmado en acuerdos con el Mercosur, la Comunidad Andina (CAN), Centroamérica y el Caribe y en pactos bilaterales con México y Chile.

Acuerdos firmados

- UE-MÉXICO.- México fue el primer país latinoamericano en firmar, en diciembre de 1997, un “Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación”, tendente al libre comercio y que está en vigor desde octubre 2000. La UE es su segundo socio comercial, tras EEUU.

Desde la entrada en vigor del Acuerdo en 2000, el intercambio UE-México ha aumentado un 70 %.

- UE-CHILE.- Chile firmó con la UE en noviembre de 2002 un Acuerdo de Asociación similar al mexicano, que liberaliza de forma progresiva y recíproca el acceso a los mercados para bienes, servicios y compras gubernamentales, y que ambas partes decidieron actualizar en 2017.

Dicha actualización, que tardó cinco años y terminó diciembre pasado, renovó los estándares comerciales y de inversión y dio paso a un nuevo Acuerdo Marco Avanzado, pendiente de ratificación por parte del Parlamento Europeo.

En octubre de 2005, ambas partes habían firmado también un acuerdo de “cielos abiertos” para abrir progresivamente sus mercados aéreos a las aerolíneas de la otra parte.

Los intercambios UE-Chile han aumentado un 250 % desde la firma del acuerdo.

- UE-MERCOSUR.- La UE es el primer socio comercial de Mercosur ((Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela).

En junio de 2019, la UE y Mercosur lograron en Buenos Aires un Acuerdo de Libre comercio tras veinte años de negociaciones, que engloba un mercado de casi 800 millones de personas.

Sin embargo, la ratificación se encuentra desde entonces bloqueada por el veto de varios países de la Unión, entre ellos Francia, que exige al bloque sudamericano unas garantías en términos medioambientales y de respeto de las reglas europeas de seguridad alimentaria.

Los antecedentes se remontan a diciembre de 1995 cuando ambos bloques firmaron en Madrid el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación, durante el fin de la presidencia europea de la UE que fue calificado de pionero por ser el primero entre dos uniones aduaneras.

- UE-COMUNIDAD ANDINA (CAN).- En diciembre de 2003 se firmó en Roma el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la UE y la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú).

La salida de Venezuela de la CAN, en 2006, retrasó la apertura formal de negociaciones para un posterior acuerdo de libre comercio (TLC) y no fue hasta mayo de 2010 cuando concluyeron en Madrid las negociaciones entre Colombia y Perú durante la VI Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la UE y América Latina y el Caribe y que finalmente fue suscrito en 2012.

Ecuador se sumó al TLC en 2016 y Bolivia no llegó a iniciar negociaciones comerciales tras fracasar el proceso para lograr un acuerdo de asociación entre la UE y la CAN. Solo impera el Sistema de Preferencias Generalizadas Plus (SPG+), por el que reducen o eliminan aranceles al país andino.

- UE-CENTROAMERICA (Sistema de la Integración Centroamericana SICA).- El Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica fue firmado en 2012 y su objetivo es reducir los aranceles y aumentar la eficiencia de los procedimientos aduaneros.

- UE-CARIBE.- El 17 de diciembre de 2007 la Comisión Europea rubricó un Acuerdo de Asociación Económica con los países del Cariforum: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Surinam, y Trinidad y Tobago.

Dicho acuerdo abre plenamente el mercado de la UE a las exportaciones caribeñas y también, gradualmente, el mercado del Caribe a nuevos intercambios procedentes de la UE.

La UE es el segundo socio comercial del Caribe, por detrás de EE.UU, y destino del 19 % de las exportaciones caribeñas

Fuente: EFE

