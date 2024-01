El Jefe del Gabinete, Alberto Otárola, informó que el gobierno no brindará apoyo financiero a Petroperú.

“No va a haber dinero fresco, capitalización a favor de Petroperú (...) No se va a capitalizar”, anunció esta noche Otárola en Punto Final.

Según indicó, la decisión se debe a una razón muy sencilla “que no se cuenta con fondos para hacerlo” porque ya se ha invertido dinero para enfrentar el fenómeno del niño.

“Creemos que hay otras prioridades, la presidenta ha señalado que el agua y desagüe de todas maneras va este año para decenas de ciudadanos”, acotó.

Detalló que tras reunirse con la presidenta de la República en las últimas semanas se han decidido tres cosas, una de ellas es la reforma de su directorio “para generar eficiencia e independencia”.

En esa línea, ele jefe del Gabinete indicó que se busca una gobernanza del directorio para que haya eficiencia y profesionalismo para poder administrar de la mejor manera la empresa estatal.

Alberto Otárola añadió que se van a reprogramar las deudas con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Del mismo modo, dijo que la presidenta Boluarte se ha puesto un plazo de tres o cuatro semanas para poder amalgamar la idea de impulsar la empresa con medidas pragmáticas y realistas, así como sacar la ideología al debate.

No hay que llevar a la quiebra a Petroperú

Otárola añadió que ya está funcionando la nueva refinería de Talara que produce combustible limpio y este va a servir para el consumo de aquella población que no es atendida.

“Lo que sí puedo decir es que aquel taxista que llena el tanque de gasolina regularmente en el cruce de la Av. La Católica con Andahuaylas y le cuesta 15 soles es gracias a que Petroperú fabrica esa gasolina, si no ese combustible costaría 18 soles o 19 soles. Tampoco hay que llegar al otro extremo de decir que hay que llevar a la quiebra a Petroperú”, enfatizó.

Indicó que la empresa estatal garantiza el flujo adecuado para que la gasolina no se vaya al alza.

Menos dinero

Días antes, Pedro Chira, presidente del directorio de Petroperú, aseguró que solo han pedido US$ 1,150 millones

“Se habla de US$ 5,000 millones, US$ 2 250 millones, se habla de una serie de números. El pedido que ha ido del directorio a su accionista en dinero o capital es US$ 1,150 millones, esto para aclarar los números que se vienen hablando”, dijo Chira en conferencia de prensa.

Sin embargo, como informó Gestión (08.01.2024), el nuevo pedido, la capitalización del apoyo financiero del 2022 y la gestión de préstamo con garantía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) suman los más de US$ 2,550 millones reportados.

Chira sostiene que de los cuatro pedidos de la petrolera estatal al Gobierno, dos son básicamente garantías del Estado y no dinero en efectivo, sin embargo, una de esas solicitudes implica no devolver el préstamo que se le otorgó en el 2022.

“Le pedimos a nuestro propietario capitalizar los US$ 750 millones que nos dio como préstamos en el año 2022, ese es dinero que ya entró a Petroperú”, señala.

Respecto a las solicitudes de documentos de garantía: una implica un incremento de la línea de comercio exterior y otra una garantía para un préstamo.

“Necesitamos línea de crédito para importar y como tenemos restringir las líneas internacionales les pedimos aumentar al Gobierno de S/ 500 a S/ 1,000 millones a través del Banco de la Nación, son cartas de garantía, no es dinero en efectivo. Lo último es una garantía para un préstamo para el corto plazo de 650 millones de dólares, es garantía del Estado, son documentos”, sostuvo.

Asegura que dinero se devolverá

Al ser consultado por el pedido de capitalización, Chira sostuvo que no lo consideran un rescate financiero, sino un aporte de accionistas. El presidente de Petroperú aseguró que el dinero solicitado al Gobierno regresará al Tesoro Público debido a los mayores ingresos que generaría la Nueva Refinería de Talara.

“Nosotros hablamos de soporte del accionista, porque este dinero se va a devolver, este dinero en la generación de utilidades e impuestos va a volver al Estado y va a volver con creces. Entonces, los análisis que hagan expertos, opinólogos, recuerden una cosa, este es un tema donde hay muchos intereses de negocios, cada quien defiende su punto de vista y nosotros defendemos los intereses de Petroperú y del país”, afirmó.

Chira sostuvo que, anteriormente, con la vieja refinería de Talara y con un margen de refinación de 5 dólares por barril siempre generaron utilidades.

“Salvo eventos que afectaron a toda la industria, siempre se generaron utilidades e impuestos. Entonces, hoy con una refinería ya al 100% eso garantiza que los flujos van a ser positivos, el margen es 3 a 4 veces mayor al que teníamos, vamos a cumplir con nuestras metas en sostenibilidad económica y financiera para rendir utilidades y rendir vía impuestos”, aseguró.

Por último, recordó que el Gobierno ha conformado una comisión que está evaluando el pedido de Petroperú y que esperan que esta determine “qué es lo que debe dar como soporte a la empresa dentro de lo solicitado”.

LEA TAMBIÉN: Consejo Fiscal sostiene que Petroperú es insostenible y no debe brindarse salvataje

Opiniones

El pedido de capitalización de Petroperú viene recibiendo una serie de reacciones, principalmente negativas por parte de los gremios y del Consejo Fiscal. Recientemente el presidente del Consejo Fiscal, Carlos Oliva, sostuvo que no debe brindarse el salvataje que han solicitado al Estado.

“La situación de Petroperú es insostenible, lo dijimos hace poco más de un año, ha pasado un año y no se ha revalorizado nada y continúan pidiendo más plata. El tiempo nos dio la razón”, dijo a Canal N.

Pero, ¿cuál es la posición de los especialistas en hidrocarburos? Aurelio Ochoa, expresidente de Perúpetro, considera que con la situación actual no habría otra alternativa que aceptar la capitalización.

“Me parece que no hay otra alternativa por el momento que acoger esa solicitud porque de por medio tenemos un problema de abastecimiento de combustible. Efectivamente es una situación bastante crítica, pero en todas parte del mundo han habido situaciones de emergencia y el estado ha tenido que salir a hacerse cargo”, comentó a Gestión.

Ochoa recordó que, según lo expuesto por Petroperú, nadie le da crédito a la petrolera estatal debido a la calificación crediticia que tienen, por lo que se encuentra en una especie de círculo vicioso.

“En tanto no salga de ese círculo vicioso va a seguir hundiéndose la empresa y dado que es propiedad del estado va a conllevar a una crisis económica que no solo tiene que ver con el abastecimiento de combustible, sino en general en la economía porque todas actividades se mueven con energía”, sostuvo.

Pero, señala que esta capitalización a Petroperú no puede darse con una carta abierta sino que debe haber una fiscalización y condiciones por parte del Estado.

El exdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Erick García Portugal, coincide en que si se otorga un apoyo del Estado, este deberá estar asegurado por acciones concretas.

“Debería haber algo más tangible sobre que se sabe del plan de reestructuración y lo que se ha propuesto. necesitamos tener acciones concretas para evitar que de aquí a un tiempo se vuelvan a pedir aportes”, sostuvo.

Pese a esto y a la complicada situación del estado, señala que, por ahora, Petroperú cumple un rol en el mercado.

“Muchas veces se habla de que Petroperú llega a sitios donde el privado no llega, pero ¿por qué no llega? porque hay una facilidad que tienen ellos que no tienen los privados y es el tema del IGV, por ejemplo en la selva están exonerados del IGV y dicen que eso se da para los combustibles que se produzcan y en el caso de Petroperú hay un regla específica que le permite que el combustible lleva lo puedan exonerar del IGV y eso no aplica para los privados”, explica

García agrega que, mientras se espera que se mejore la competencia en el mercado, también es necesario un cambio urgente en la gestión del directorio, que permita poner posiciones claras y dé seguridad de que no se repetirá nuevamente un pedido de capitalización al Estado.